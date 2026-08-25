Il mercato delle big italiane continua a muoversi su traiettorie diverse, ma con un filo conduttore preciso: la ricerca di qualità offensiva. Il Milan ha individuato in Alvyn Sanches un possibile nuovo trequartista per Amorim, l’Inter valuta l’esperienza di Riyad Mahrez come occasione a parametro zero, mentre la Juventus deve gestire il pressing dell’Al Hilal di Simone Inzaghi su Francisco Conceicao.

Milan, Alvyn Sanches è il nome nuovo per la trequarti

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Gianluca Di Marzio, il Milan continua a lavorare per regalare a Ruben Amorim un rinforzo nel ruolo di trequartista e avrebbe inserito nella propria lista Alvyn Sanches.

Il classe 2003, di proprietà dello Young Boys, è un giocatore mancino capace di agire tra le linee e rappresenterebbe un profilo particolarmente adatto al sistema dell’allenatore portoghese, che prevede due uomini alle spalle della punta.

Sanches è considerato uno dei giovani svizzeri più interessanti della sua generazione e può inoltre essere utilizzato da mezzala. Ovviamente il Milan avrebbe anche altre opzioni per quel ruolo, come Mati Soulè della Roma o come Estevao, esterno brasiliano in forza al Chelsea.

Inter, Mahrez può essere l’occasione. Juventus, Conceicao nel mirino dell’Al Hilal

L’Inter continua invece a cercare un esterno offensivo capace di saltare l’uomo senza rappresentare un investimento eccessivo.

In questo scenario Riyad Mahrez potrebbe diventare una soluzione particolarmente affascinante: l’algerino ha lasciato ufficialmente l’Al-Ahli ed è ora svincolato, rendendosi disponibile a parametro zero. L’esperienza internazionale dell’ex Manchester City e la qualità nell’uno contro uno risponderebbero alle esigenze di Cristian Chivu. Resterebbe naturalmente da verificare la condizione atletica e soprattutto la disponibilità dell’attaccante ad accettare un ingaggio compatibile con i parametri nerazzurri.

Alla Juventus, infine, torna d’attualità Francisco Conceicao. L’Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe molto interessato al portoghese e potrebbe presentarsi nelle prossime ore con una proposta importante.

La Juventus potrebbe ascoltare l’offerta, ma soltanto davanti a condizioni economiche ritenute adeguate: la valutazione bianconera sarebbe infatti nell’ordine dei 50 milioni di euro. Per ora Conceicao resta quindi dentro il progetto, ma il pressing saudita potrebbe trasformarlo in uno dei nomi più caldi delle ultime ore di mercato.