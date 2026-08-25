L'Udinese deve fare i conti con una significativa battuta d'arresto che coinvolge due dei suoi elementi. Nicolò Zaniolo, attaccante di punta della squadra friulana, sarà costretto a un periodo di stop di circa tre-quattro settimane. La diagnosi, emersa dagli esami strumentali, ha rivelato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. A complicare ulteriormente il quadro, anche il difensore Matteo Palma ha riportato un infortunio della stessa natura, con tempi di recupero analoghi. Entrambi i calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo sotto l'attenta supervisione dello staff medico del club.

Questa duplice assenza rappresenta un duro colpo per l'Udinese, che si trova a perdere due giocatori importanti proprio nelle fasi iniziali della stagione. La società ha specificato che il periodo di riposo forzato sarà seguito da un programma di riabilitazione specifico, attentamente studiato per favorire il pieno recupero e minimizzare il rischio di eventuali ricadute. L'obiettivo primario è riportare entrambi gli atleti in gruppo nel minor tempo possibile, pur mantenendo la massima cautela e senza forzare le tappe del rientro.

Impatto sull'organico e strategie di recupero

L'indisponibilità di Zaniolo priverà la squadra di un elemento cruciale, capace di garantire qualità e fisicità nella zona della trequarti.

Questa assenza obbligherà l'allenatore a rivedere e riorganizzare le soluzioni offensive per i prossimi impegni. Parallelamente, la contemporanea indisponibilità di Palma ridurrà le alternative a disposizione nel reparto difensivo. Per questo motivo, lo staff medico e tecnico monitorerà con attenzione le condizioni fisiche dei due giocatori settimana dopo settimana, implementando un piano riabilitativo personalizzato per ciascuno, al fine di assicurare un recupero completo e scongiurare ulteriori complicazioni che potrebbero compromettere la loro stagione.

Prospettive di rientro e gestione dell'infortunio

Il recupero di Nicolò Zaniolo sarà gestito con estrema prudenza, senza alcuna intenzione di accelerare i tempi di rientro.

Secondo le previsioni, l'attaccante dovrebbe rimanere ai box fino al mese di ottobre, saltando così sia i prossimi incontri di campionato sia gli impegni previsti prima della sosta per le nazionali. La dirigenza e lo staff tecnico puntano a riavere il calciatore in perfette condizioni atletiche al rientro dalla pausa autunnale, per affrontare con la massima efficacia la fase centrale e più intensa della stagione. La prolungata assenza di Zaniolo richiederà all'Udinese di valorizzare al meglio le risorse interne e le alternative in rosa, per mantenere inalterate la competitività e la pericolosità offensiva della squadra in questo periodo delicato.