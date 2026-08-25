Da Pratola Peligna è partito questa mattina il primo Cammino dello Studente, promosso da Adsu L'Aquila per il Coolture Fest 2026. Circa 200 partecipanti, da Italia ed estero, percorreranno un itinerario fino all’Aquila per sfilare nel Corteo della Bolla.

Itinerario storico e naturale in Abruzzo

Dopo la cerimonia di apertura alla Madonna della Libera, il gruppo ha raggiunto Corfinio (cattedrale di San Pelino), proseguendo per Raiano, la sorgente della Solfa e le Gole di San Venanzio. Il tempio italico di Castel di Ieri e Castelvecchio Subequo hanno ospitato il primo pernottamento.

Prossime tappe e arrivo all'Aquila

Il percorso toccherà Molina Aterno, Acciano, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, Stiffe, San Demetrio ne’ Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Fossa e Monticchio. L’arrivo a Porta Napoli è previsto il 28 agosto. Da lì, i partecipanti raggiungeranno viale Collemaggio per unirsi al Corteo della Bolla con la delegazione dell’Università dell’Aquila.

Entusiasmo e valore culturale

La presidente Adsu, Marica Schiavone, ha espresso “grande entusiasmo” per l'esperienza, che “sta risvegliando lo spirito di fratellanza e la voglia di fare amicizia tra tanti ragazzi da Italia ed estero”. Ha aggiunto: “Un incontro di culture nel cuore dell’Abruzzo interno, tra le strade percorse da Celestino V per arrivare dal monte Morrone all’Aquila”.

Schiavone ha infine rimarcato l'unicità del “primo cammino del genere, appositamente ideato per gli studenti universitari”, ringraziando personale Adsu e direttore Michele Suriani.

Significato e impatto del Cammino

Il Cammino dello Studente valorizza il territorio abruzzese con percorsi culturali e formativi. Offre l’occasione di approfondire storia, arte, architettura, tradizioni locali e promuove riflessioni su sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio, il rapporto tra cultura, comunità e territorio.