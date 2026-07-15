Le trattative di mercato iniziano a entrare in una fase decisiva, con diversi club chiamati a rivedere le proprie strategie tra offerte in arrivo, rinnovi da definire e obiettivi destinati a sfumare. La Juventus potrebbe presto ricevere una proposta dall'Inghilterra per Douglas Luiz, mentre il Napoli deve guardarsi dall'interesse del Tottenham per uno dei suoi giovani più promettenti. In casa Inter, invece, arrivano segnali poco incoraggianti sul fronte Guela Doué, con lo Strasburgo deciso a non privarsi del proprio esterno.

Douglas Luiz valuta la Premier, la Juventus chiede la cessione definitiva

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, Douglas Luiz starebbe seriamente valutando un ritorno in Premier League dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito tra Nottingham Forest e Aston Villa. L'Everton avrebbe già avviato i primi contatti con la Juventus, proponendo un'operazione basata su un prestito con opzione di riscatto. Una formula che, però, non convincerebbe la dirigenza bianconera. La Juventus sarebbe infatti orientata a cedere il centrocampista brasiliano soltanto a titolo definitivo, fissando il valore dell'operazione intorno ai 35 milioni di euro bonus compresi. Una posizione chiara, che testimonia la volontà del club di monetizzare dalla cessione del giocatore e reinvestire il ricavato per finanziare altre operazioni in entrata.

Il Tottenham tenta Vergara, lo Strasburgo blinda Doué

Sempre dall'Inghilterra arrivano novità che riguardano anche il Napoli. Il Tottenham avrebbe infatti preso contatti per Antonio Vergara, giovane esterno che il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando di blindare attraverso un rinnovo contrattuale ancora lontano dalla definizione. Gli Spurs sarebbero pronti a presentarsi con un'offerta da circa 25 milioni di euro, cifra che potrebbe mettere seriamente alla prova la resistenza del club partenopeo. Attenzione, inoltre, anche al Bournemouth, altra società inglese che avrebbe manifestato interesse per il talento azzurro.

Sul fronte Inter, invece, le notizie non sono altrettanto positive. Lo Strasburgo avrebbe infatti chiuso alla possibilità di cedere Guela Doué, esterno che figurava tra i profili monitorati da Beppe Marotta per rinforzare la corsia destra.

Di conseguenza il laterale africano sarebbe destinato a uscire dalla lista degli obiettivi nerazzurri, mentre restano vive altre piste, tra cui quella che porta a Djed Spence del Tottenham, considerato uno dei candidati principali per rinforzare la fascia di Cristian Chivu.