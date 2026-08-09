Un episodio tanto curioso quanto sfortunato ha segnato la ventiduesima giornata del campionato brasiliano, durante la sfida tra Coritiba e Chapecoense. Il protagonista è stato Jacy, difensore della squadra di casa, che difficilmente dimenticherà quanto accaduto in campo. Nonostante la vittoria del Coritiba per due a uno, grazie alle reti di Tiago Coser e Pedro Rocha, l'attenzione si è concentrata sul momento in cui Jacy, al 65' minuto, ha realizzato il gol che avrebbe potuto sigillare il raddoppio per i padroni di casa.

L'esultanza per la rete, tuttavia, si è trasformata in un drammatico imprevisto.

Dopo aver segnato, il giocatore ha saltato i cartelloni pubblicitari a bordo campo, non accorgendosi che immediatamente dietro la barriera si apriva il tunnel degli spogliatoi. Jacy è precipitato rovinosamente sulle scale, procurandosi un infortunio che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. La scena, vista da compagni di squadra e fotografi, ha richiesto l'intervento immediato dello staff medico. A rendere ancora più amara la situazione, oltre al danno fisico, è arrivata la beffa dell'annullamento del gol, segnalato per una posizione di fuorigioco.

Il contesto del match e le statistiche chiave

Nonostante l'incidente che ha coinvolto il suo difensore, il Coritiba è riuscito a conquistare i tre punti contro la Chapecoense, squadra che occupa le posizioni di coda del torneo.

Le marcature decisive per il Coritiba sono state siglate da Tiago Coser e Pedro Rocha, mentre per la Chapecoense l'unica rete è stata realizzata da Túlio Eduardo. La formazione del Coritiba ha schierato un modulo 4-3-3, con Jacy regolarmente in campo nella linea difensiva prima dell'infortunio.

Analizzando le statistiche della partita, emerge un quadro interessante: sebbene la Chapecoense abbia registrato una maggiore percentuale di possesso palla, il Coritiba si è dimostrato più efficace e incisivo in fase offensiva. I padroni di casa hanno infatti concluso con quattro tiri in porta su un totale di quindici tentativi, evidenziando una maggiore concretezza sotto porta rispetto agli avversari.

Dinamica dell'incidente e la sicurezza negli stadi

L'episodio che ha visto protagonista Jacy ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture sportive. La particolare collocazione del tunnel degli spogliatoi, immediatamente adiacente ai cartelloni pubblicitari e non immediatamente visibile, ha contribuito alla dinamica insolita dell'incidente. Questo evento ha sottolineato l'importanza di una progettazione attenta e di misure di sicurezza adeguate nelle aree prossime al campo di gioco, specialmente in quelle dove i giocatori possono trovarsi in momenti di alta concitazione, come durante le esultanze.

Nonostante la sfortunata sequenza di eventi – l'infortunio di un titolare e l'annullamento di un gol – il Coritiba ha saputo mantenere la concentrazione, gestendo il vantaggio e portando a casa una vittoria che si rivela preziosa per la classifica del campionato brasiliano.