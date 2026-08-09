Un gesto di profonda sensibilità ha segnato la partita di Major League Soccer tra Inter Miami e Monterrey. Rodrigo De Paul, centrocampista argentino e compagno di nazionale di Lionel Messi, ha voluto esprimere la sua vicinanza al fuoriclasse in un momento di grande dolore. Messi, infatti, era assente dal campo, essendo rientrato in Argentina per l’ultimo saluto al padre Jorge, scomparso recentemente e i cui funerali si sarebbero tenuti a Perez.

Durante l'incontro, disputato con il lutto al braccio da parte di tutta la squadra dell'Inter Miami, De Paul è stato il protagonista di un momento carico di emozione.

Dopo aver portato in vantaggio la sua squadra con un potente tiro da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere avversario, il centrocampista ha compiuto un tributo significativo. Si è tolto la maglia numero 7, rivelando e mostrando con orgoglio alle telecamere la maglia numero 10 di Messi. Un chiaro segno di affetto e solidarietà, un abbraccio simbolico rivolto all'amico e capitano in un frangente così delicato della sua vita personale.

Un tributo commovente in un momento di lutto

La squadra dell'Inter Miami, club in cui Messi milita dal 2023, ha affrontato la sfida contro il Monterrey con il cuore pesante. Prima del fischio d'inizio, un minuto di silenzio è stato osservato congiuntamente da entrambe le formazioni, unanime omaggio alla memoria di Jorge Messi.

Nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Monterrey, il gesto di De Paul ha rappresentato l'episodio più toccante e significativo della serata, catturando l'attenzione e l'emozione di tutti i presenti. Ha evidenziato, ancora una volta, il legame profondo che unisce i due calciatori, i quali hanno condiviso la gioia del successo mondiale nel 2022 con la nazionale argentina.

Per l'occasione, De Paul ha indossato anche la fascia di capitano, un ruolo che solitamente spetta a Messi. Il suo gesto di vicinanza, sebbene gli sia costato un cartellino giallo per aver tolto la maglia, è stato compiuto senza esitazione, a dimostrazione della sua ferma volontà di onorare l'amico e compagno. Questo tributo si è unito ai numerosi omaggi che, in questi giorni, sono stati espressi da diversi club e competizioni calcistiche in tutto il mondo, a seguito della triste notizia della scomparsa del padre di Lionel Messi.

Un'amicizia che va oltre il campo

Il rapporto tra Rodrigo De Paul e Lionel Messi trascende la semplice relazione professionale tra compagni di squadra. I due calciatori sono legati da una profonda amicizia, consolidatasi nel corso degli anni trascorsi insieme sia con la nazionale argentina che nei rispettivi percorsi di club. De Paul, noto per la sua spiccata vicinanza personale a Messi, ha scelto di esprimere pubblicamente il proprio sostegno in questo momento di lutto, ribadendo la forza e la coesione che caratterizzano il gruppo argentino.

La decisione di mostrare la maglia numero 10, simbolo iconico di Messi, ha avuto un forte impatto emotivo, risuonando profondamente tra i tifosi e i compagni di squadra.

Questo ha ulteriormente rafforzato il senso di unità e solidarietà all'interno dell'Inter Miami. Il tributo di De Paul, insieme al minuto di silenzio osservato prima della partita, ha rappresentato un momento di grande rispetto e umanità nel mondo del calcio, sottolineando come lo sport possa essere un veicolo potente per valori umani anche nelle circostanze più difficili e dolorose.