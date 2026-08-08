L'Inter scende in campo oggi, sabato 8 agosto, per un'amichevole di prestigio contro la Juventus. L'incontro si disputa all'Optus Stadium di Perth, in Australia, e segna la conclusione della tournée australiana della squadra nerazzurra. Questa sfida chiude un intenso periodo di preparazione estiva per la formazione di Luciano Spalletti.

Il percorso nella tournée estiva

La partita contro la Juventus rappresenta il quinto test estivo per l'Inter. Nel corso della preparazione, la squadra ha pareggiato contro il Basilea e ha ottenuto vittorie significative contro Standard Liegi, Nizza e Chelsea.

L'amichevole di Perth è l'ultima occasione per i giocatori di accumulare minuti e affinare gli schemi in vista dell'inizio ufficiale della stagione.

Dove seguire l'incontro

L'attesissima amichevole tra Juventus e Inter sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Dazn. Per lo streaming, l'incontro sarà disponibile tramite le app di Dazn, Sky Go e NOW. Altre opzioni di visione in streaming includono Juventus TV, Inter TV e OneFootball.

Dettagli sul tour australiano dell'Inter

Questa storica trasferta segna la prima volta che l'Inter partecipa a una tournée in Australia. Il programma prevedeva due amichevoli all'Optus Stadium di Perth: mercoledì 5 agosto contro il Milan e oggi, sabato 8 agosto, contro la Juventus.

Entrambi gli incontri alle 13:00 CEST (19:00 locali). Tutte le partite del tour visibili su DAZN e Sky, con opzioni pay per view su DAZN e OneFootball per i non abbonati. In Italia, Juventus-Inter in diretta anche su inter.it e sull'app del club, previa registrazione gratuita.