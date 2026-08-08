Jorge Martin ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Silverstone, stabilendo un nuovo record del circuito con un impressionante giro in 1:56.160. Questa straordinaria performance assicura allo spagnolo la partenza dalla prima casella nella gara di domenica, dopo aver dominato l'intera sessione di qualifiche. La prima fila si tinge interamente dei colori Aprilia, con Martin affiancato da Raul Fernandez e Ai Ogura, che hanno dimostrato una notevole competitività sul tracciato britannico.

Dietro il terzetto di testa, la griglia di partenza vede Fabio Di Giannantonio in quarta posizione, seguito da Marco Bezzecchi al quinto posto.

Il sei volte campione del mondo Marc Marquez si è classificato sesto; pur avendo ottenuto la pole provvisoria nella fase iniziale della Q2, ha dovuto cedere il passo dopo il giro fulmineo di Martin e l'ottima prestazione delle altre Aprilia. A completare la top ten troviamo Alex Marquez in settima posizione, Franco Morbidelli ottavo e il giovane talento Pedro Acosta nono. Le posizioni dalla decima alla dodicesima sono occupate rispettivamente da Iker Lecuona, Jack Miller e Joan Mir, che completano la lista dei piloti qualificati direttamente per la Q2.

Bagnaia fuori dalla Q2: partenza in salita per il campione

Un vero e proprio colpo di scena ha caratterizzato le qualifiche del sabato: il campione in carica Francesco Bagnaia non è riuscito a superare lo scoglio della Q1.

Questo risultato inatteso lo costringerà a partire dalla sedicesima casella della griglia di partenza, una posizione che rende il suo weekend a Silverstone decisamente più complesso e richiederà una gara di rimonta impegnativa. Dietro di lui, a completare le retrovie, si schiereranno Alex Rins, Brad Binder, Enea Bastianini, Cal Crutchlow, Pol Espargaro, Toprak Razgatlioglu e Augusto Fernandez, tutti eliminati nella prima sessione di qualifiche.

Il weekend britannico prenderà il via ufficialmente con la sprint race, in programma per le ore 17:00 di sabato 8 agosto. Questa gara veloce assegnerà i primi punti preziosi del fine settimana, fornendo un'anteprima delle dinamiche che potrebbero caratterizzare la gara principale di domenica.

La pole di Martin e la competitività Aprilia: un segnale per il campionato

La performance dominante di Jorge Martin e la prima fila interamente Aprilia non solo confermano l'eccellente stato di forma del pilota spagnolo, ma evidenziano anche la crescente competitività delle moto Aprilia su un circuito come Silverstone, tradizionalmente favorevole ai piloti con uno stile di guida più aggressivo e deciso. Questo "triplete" in prima fila rappresenta un segnale forte e chiaro per l'intero campionato, indicando che la casa di Noale è pronta a recitare un ruolo da protagonista.

Anche se Marc Marquez ha dovuto accontentarsi della sesta posizione dopo aver inizialmente guidato la Q2, la sua presenza nelle prime file lo mantiene tra i piloti più attesi e pericolosi per la gara.

La griglia di partenza del Gran Premio di Silverstone si presenta così come un mix intrigante di giovani talenti emergenti e piloti esperti, promettendo una gara domenicale estremamente combattuta, ricca di strategie e potenziali colpi di scena, dove ogni punto sarà fondamentale per le ambizioni di campionato.