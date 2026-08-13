La ricerca del portiere continua a tenere banco alla Juventus, dove la pista che conduce a Zion Suzuki potrebbe perdere terreno a causa della formula dell'operazione. Parallelamente, la Roma avrebbe già raggiunto un'intesa con l'Inter e con Luis Henrique, ma la società giallorossa non avrebbe ancora dato il via libera definitivo alla trattativa. A condizionare la scelta di Gasperini sarebbero infatti le altre piste ancora aperte, in particolare quelle per Mora e Martinelli.

Juventus, Vicario torna in corsa: Suzuki non convince la Continassa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Orazio Accomando, le quotazioni di Guglielmo Vicario sarebbero in netto rialzo.

Il portiere del Tottenham, da tempo considerato tra i possibili partenti dagli Spurs, potrebbe infatti tornare a rappresentare una delle soluzioni più interessanti per la Juventus, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi riguardanti Zion Suzuki.

Il portiere giapponese sarebbe sempre più vicino al PSG, ma il suo eventuale trasferimento a Parigi potrebbe essere soltanto il primo passaggio di un'operazione più articolata. Il club francese sarebbe infatti intenzionato a girarlo immediatamente in prestito secco alla Juventus per una sola stagione. Una formula che, evidentemente, non convincerebbe tutti alla Continassa. La dirigenza bianconera starebbe quindi rivalutando le alternative e Vicario potrebbe guadagnare posizioni proprio per la possibilità di impostare un'operazione ritenuta più funzionale alle esigenze del club.

Il Tottenham, dal canto suo, sarebbe pronto ad ascoltare eventuali proposte per l'ex Empoli.

Roma, accordo totale per Luis Henrique: Gasperini aspetta Mora e Martinelli

La situazione più intrigante arriva però dalla Capitale. Secondo quanto riferito su X dall'insider di mercato Damiano Coccia, la Roma avrebbe raggiunto un accordo totale con l'Inter per Luis Henrique e avrebbe incassato anche il sì del giocatore al trasferimento. L'esterno brasiliano sarebbe una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di un elemento duttile e capace di ricoprire più ruoli all'interno del suo sistema di gioco.

Eppure, nonostante le intese già raggiunte, la Roma non starebbe ancora procedendo alla formalizzazione dell'operazione.

Il motivo sarebbe legato alla volontà della dirigenza di attendere gli sviluppi delle altre trattative. In particolare, a Trigoria vorrebbero prima capire come evolverà la situazione di Mora e quali saranno le reali possibilità di arrivare a Gabriel Martinelli. Luis Henrique rappresenterebbe quindi una soluzione concreta e già pronta, ma il club giallorosso preferirebbe mantenere aperte tutte le strade prima di effettuare la scelta definitiva per l'esterno offensivo.