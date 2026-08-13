Leo Messi è tornato a calcare il campo con la maglia dell’Inter Miami dopo la recente scomparsa del padre Jorge. Il lutto, avvenuto la settimana scorsa a causa di una lunga malattia, ha visto il campione argentino partecipare al funerale privato in Argentina domenica, per poi raggiungere gli Stati Uniti e unirsi ai compagni di squadra.

Messi ha fatto il suo ingresso all’inizio del secondo tempo nella partita di Coppa di Lega contro il León, valida per il passaggio del girone. L’accoglienza dei tifosi è stata un’ovazione, con applausi e cori che hanno sottolineato il suo rientro in un momento personale così difficile.

Ritorno Tra Emozioni e Applausi

Nonostante il contributo di Messi, otto volte vincitore del Pallone d’Oro, l’Inter Miami è stata sconfitta per 2-1, venendo eliminata dalla fase a gironi. L’ingresso del fuoriclasse ha comunque rappresentato un momento di grande emozione per lo stadio, che ha manifestato vicinanza al giocatore nel suo lutto familiare.

Il rientro è stato significativo anche perché Messi non si era ancora allenato con la squadra dopo il viaggio. La sua presenza in campo, senza riscaldamento con gli altri sostituti durante l’intervallo, ha sorpreso molti, evidenziando una forte dedizione.

Dubbi sul Futuro Calcistico di Messi

In un messaggio su Instagram, Messi ha espresso il suo dolore per la perdita del padre, lasciando trasparire dubbi sul proprio futuro calcistico.

«Non so come andare avanti... ho dei dubbi che continuerò a farlo ancora per molto», ha scritto il campione trentanovenne, suggerendo che il lutto potrebbe influenzare le sue scelte professionali.

Il ritorno in campo di Messi, nonostante le difficoltà personali, è stato un segnale di professionalità e attaccamento alla squadra. Le sue parole hanno però aperto una riflessione pubblica sul prosieguo della sua carriera, indicando un momento di profonda introspezione.