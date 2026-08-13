Fabien Barthez, leggendario portiere della nazionale francese e campione del mondo nel 1998, si unisce ufficialmente allo staff tecnico guidato da Zinedine Zidane, il neo-commissario tecnico della Francia. L'annuncio, diffuso dalla Federcalcio francese, ha formalizzato l'ingresso di Barthez nel prestigioso ruolo di preparatore dei portieri della nazionale maggiore. Questa nomina segna un significativo ritorno per una figura iconica del calcio transalpino, che porterà la sua vasta esperienza al servizio dei Bleus.

Barthez, che ha difeso la porta della selezione francese per ben ottantasette volte nel corso della sua brillante carriera, torna così a contribuire attivamente alla squadra con cui ha conquistato i massimi allori internazionali.

All'età di cinquantacinque anni, l'ex numero uno francese è pronto a mettere a disposizione la sua profonda conoscenza del ruolo e la sua leadership per la preparazione e la crescita tecnica degli estremi difensori che saranno selezionati per le future competizioni. La sua presenza è vista come un elemento chiave per infondere esperienza e mentalità vincente.

La nuova era sotto Zinedine Zidane e la composizione dello staff

L'arrivo di Zinedine Zidane alla guida della nazionale francese apre un nuovo capitolo per i Bleus. Dopo un lungo e fruttuoso ciclo sotto la direzione di Didier Deschamps, la federazione ha optato per affidare la panchina a un altro protagonista indiscusso del trionfo mondiale del 1998, puntando su una figura che incarna la storia e il successo del calcio francese.

Il mese di agosto sarà interamente dedicato alla meticolosa definizione e al consolidamento dello staff tecnico, un processo che vedrà l'inserimento di professionisti di comprovata esperienza e di ex calciatori che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della nazionale.

Oltre all'importante aggiunta di Fabien Barthez, tra i nomi di spicco che potrebbero completare la nuova squadra tecnica figurano collaboratori fidati come David Bettoni, Hamidou Msaidie, il preparatore fisico Grégory Dupont e un'altra leggenda del 1998, Bernard Diomède. L'obiettivo primario di questa riorganizzazione è duplice: da un lato, rinnovare e ampliare la struttura tecnica con nuove energie e competenze; dall'altro, mantenere un forte legame con la tradizione vincente della Francia, garantendo continuità e ispirazione dalle glorie passate.

Gli impegni futuri e il valore aggiunto di Barthez

L'operatività di alcuni membri dello staff prenderà il via a partire da settembre, in vista degli impegni ufficiali che attendono la nazionale. La Francia sarà infatti protagonista di una serie di sfide cruciali nell'ambito della Nations League, programmate tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Il calendario prevede incontri di alto livello contro avversari temibili come la Turchia, il Belgio e l'Italia, test fondamentali per la nuova gestione tecnica. L'inserimento di Barthez nel ruolo di preparatore dei portieri rappresenta un indiscutibile valore aggiunto per la squadra, che potrà beneficiare del carisma, della profonda competenza tecnica e dell'esperienza internazionale di un ex campione.

La nuova gestione tecnica, sotto la guida di Zidane, si prefigge l'ambizioso obiettivo di consolidare i risultati eccellenti ottenuti negli anni recenti e di preparare al meglio la squadra per le imminenti sfide internazionali. La strategia include la valorizzazione dell'esperienza e del bagaglio di conoscenze di ex campioni come Barthez, integrati pienamente all'interno dello staff per forgiare una nazionale ancora più competitiva e pronta a raggiungere nuovi traguardi.