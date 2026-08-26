Il mercato delle ultime ore continua a proporre nuovi incroci per Juventus, Milan, Bologna e Roma. I bianconeri ampliano la lista degli esterni sinistri con Tom Rothe dell’Union Berlino, il Milan potrebbe trovarsi davanti all’offerta decisiva del Galatasaray per Rafael Leao, mentre Bologna e Roma lavorano rispettivamente sulle piste Vargas e Morato in relazione alle possibili uscite di Cambiaghi, Rowe e Ziolkowski.

Juventus, Rothe entra nella lista: duttilità e 10 milioni di valutazione

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dallo speaker ed esperto di mercato Edoardo Mecca, la Juventus avrebbe aggiunto Tom Rothe alla lunga lista di esterni sinistri valutati in queste ultime ore di mercato.

Il tedesco, classe 2004 e di proprietà dell’Union Berlino, nasce come laterale a tutta fascia ma può essere utilizzato anche da mezzala e, all’occorrenza, in posizione più arretrata.

È proprio questa poliedricità ad aver attirato l’attenzione della dirigenza bianconera, alla ricerca di un giocatore capace di offrire più soluzioni tattiche. Rothe rappresenterebbe inoltre un investimento ancora orientato al futuro, ma con un bagaglio di esperienza già significativo nonostante la giovane età. La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, una cifra che renderebbe l’operazione più accessibile rispetto ad altri profili monitorati dalla Juventus.

Milan, Galatasaray pronto a fare sul serio per Leao. Bologna e Roma, doppio intreccio

In casa Milan, intanto, potrebbe essere arrivato il momento della verità per Rafael Leao. Secondo quanto riferito su X dall’insider di mercato Damiano Coccia, il Galatasaray avrebbe presentato un’offerta ufficiale da 45 milioni di euro per il portoghese. Se la proposta venisse confermata, sarebbe una cifra molto vicina alle richieste rossonere e potrebbe quindi trasformarsi nel passo decisivo per sbloccare una cessione che da settimane resta al centro delle discussioni. A favore del club turco ci sarebbe inoltre il gradimento del diretto interessato, attratto anche dalla possibilità di percepire un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro all’anno.

Movimento anche a Bologna, dove sarebbe stato effettuato un sondaggio per Vargas, ala sinistra del Siviglia. Sul giocatore, però, l’Olympiacos avrebbe già una trattativa avanzata e la pista rossoblù potrebbe diventare concreta soltanto in caso di uscita di Cambiaghi o Rowe.

Anche la Roma deve gestire un possibile effetto domino. Jan Ziolkowski sarebbe infatti finito nel mirino del Monza e il difensore polacco avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Qualora l’operazione andasse in porto, i giallorossi avrebbero già individuato un possibile sostituto: Morato, centrale brasiliano classe 2001 di proprietà del Nottingham Forest. La Roma sarebbe interessata a un prestito, così da rimpiazzare rapidamente il polacco senza affrontare un investimento immediato sul cartellino.