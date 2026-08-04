Milano ha tributato l'ultimo commosso addio a Franco Baresi, capitano del Milan, i cui funerali si sono celebrati il 4 agosto 2026 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia di tifosi rossoneri hanno gremito la Basilica, accogliendo con ovazione leggende come Paolo Maldini e Marco Van Basten. Striscioni e bandiere con il numero 6 hanno omaggiato la carriera. Numerosi ex calciatori. Una delegazione ufficiale del Milan, con l'amministratore delegato Massimo Calvelli, il proprietario Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni, ha partecipato, sottolineando l'importanza per il club.

L'ultimo saluto: campioni, istituzioni ed emozione

La funzione ha avuto momenti emozionanti. Il feretro è stato portato all'interno della basilica da Paolo Maldini, Marco Van Basten, Filippo Galli e Daniele Massaro, quest'ultimo recante una fascia da capitano autografata da Baresi, accompagnato da Dejan Savicevic. Giocatori attuali ed ex rossoneri commossi. Le istituzioni hanno tributato il loro rispetto: il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, e una delegazione della nazionale italiana con Claudio Ranieri e il commissario tecnico Roberto Mancini. Rappresentanti di club come Inter, Juventus, Fiorentina e Parma. La prima lettura è stata affidata a Beppe Bergomi.

Durante l'omelia, monsignor Carlo Faccendini ha pronunciato parole toccanti: “Franco ha demostrado que se puede llegar a ser grande permaneciendo pequeño en la humildad”. Claudio Ranieri ha deposto la maglia della nazionale; Maldini e Tassotti quella del Milan, unendo i simboli di una carriera.

Al termine della cerimonia, il feretro è stato portato fuori dalla basilica sulle spalle di diversi ex compagni. Daniele Massaro ha accompagnato la vedova. L'uscita, tra cori dei tifosi, bandiere con il numero 6 e il coro della Curva Sud “Siempre estarás con nosotros”, ha visto le note di “Desde pequeño me enamoré de ti” risuonare per l'ultimo saluto a un campione la cui eredità è viva. La Basilica di Sant'Ambrogio, simbolo di Milano, ha rafforzato il legame tra Baresi e la sua comunità sportiva.