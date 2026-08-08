Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video dedicato al calciomercato e alle necessità di alcune delle big: "Il Milan di Amorim non si vede ancora e la batosta presa in amichevole con il Chelsea, dimostra diverse cose. Innanzitutto che la squadra rossonera ha bisogno di un difensore dal mercato, perché manca Gila per infortunio, Tomori non fa più parte del progetto mentre calciatori come Terracciano e Diawara non sembrano poter essere all'altezza del club lombardo. Secondo me poi manca anche un calciatore di livello a centrocampo, perché Modric in una linea a 3 può ancora fare la differenza a 40 anni, mentre in una mediana a 2 può fare fatica.

Davanti poi manca qualità e fantasia ma questo potrebbe in parte essere sistemato dal ritorno di Pulisic, che ora è in vacanza. Certo è che ad Amorim serve la riserva di Ramos, perché credo che Camarda sia ancora acerbo per giocare in Serie A con il Milan".

Juventus e Napoli, Schira fa il punto

Sulla Juventus e sul Napoli poi Schira ha detto: "Anche la Juventus ha perso in amichevole contro l'Inter e ha dimostrato che gli mancano dei pezzi. Serve un difensore, perché comunque la formazione bianconera continua a concedere 3-4 occasioni da gol nitide. Non è un caso che Spalletti continui a chiedere Lucumi per potenziare la retroguardia. Manca anche un costruttore di gioco, un vice Kolo Muani e un portiere.

Occhio agli incroci in questo senso: confermo che Ederson del Fenerbahce è stato offerto alla Juventus e se il brasiliano andasse a Torino, allora il club turco potrebbe concentrarsi su Milinkovic-Savic del Napoli. A quel punto la società partenopea avrebbe due profili da puntare, Musso dell'Atletico Madrid o Falcone, estremo difensore del Lecce".

Inter, Schira. 'Se prendono un esterno sono già da scudetto'

Infine Schira: "L'Inter è già in forma campionato e di fatto resta la squadra più forte del campionato. Se a Chivu danno l'esterno destro, potremmo quasi dire che è pronta per vincere il prossimo scudetto. Lo dico perché mi sembra che abbiano già una struttura collaudata, non hanno la necessità di comprare tanto e soprattutto possono non cedere, a parte Asllani. Perché anche Pavard, che veniva dato come uno dei principali calciatori da poter sacrificare, sta facendo molto bene in questa pre-season".