Il mercato estivo potrebbe presto regalare un clamoroso intreccio tra Juventus e Inter, due rivali storiche che avrebbero trovato un possibile punto d'incontro in un'operazione capace di soddisfare le esigenze di entrambe. Da una parte i bianconeri continuano a seguire con attenzione Davide Frattesi, pupillo di Luciano Spalletti, dall'altra i nerazzurri sarebbero tornati a valutare il profilo di Nico Gonzalez. Intanto la Lazio resta al lavoro per regalare a Gennaro Gattuso una nuova prima punta, con Santiago Gimenez e Roberto Piccoli in cima alla lista dei desideri.

Juventus e Inter, prende quota l'ipotesi dello scambio Frattesi-Nico Gonzalez

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il presunto interesse dell'Inter per Nico Gonzalez potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più concreto. Il club nerazzurro, infatti, starebbe valutando l'esterno argentino della Juventus, mentre i bianconeri continuano a seguire con attenzione Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è da tempo uno dei profili maggiormente apprezzati da Luciano Spalletti, che già dallo scorso gennaio avrebbe voluto portarlo a Torino per rinforzare la mediana. Proprio questo incrocio di interessi potrebbe favorire la nascita di una trattativa tra i due club nelle prossime settimane.

L'ipotesi più suggestiva sarebbe quella di uno scambio alla pari, reso possibile anche dalle valutazioni molto simili dei due giocatori, entrambe vicine ai 30 milioni di euro. Per il momento si tratta soltanto di uno scenario di mercato, ma i presupposti per l'apertura di un dialogo tra le società sembrano esserci.

Lazio, Gimenez resta il primo obiettivo: Piccoli è l'alternativa

Nel frattempo continua a essere particolarmente vivace il mercato degli attaccanti in casa Lazio. Secondo quanto riferito dall'insider Damiano Coccia, il club biancoceleste avrebbe chiesto al Milan Santiago Gimenez sulla base di un prestito oneroso da circa 2-3 milioni di euro. I rossoneri, però, sarebbero orientati a concedere il centravanti messicano soltanto inserendo un obbligo di riscatto, condizione che al momento rappresenta il principale nodo della trattativa.

Le parti continueranno a confrontarsi per cercare un'intesa, ma la società capitolina non vuole farsi trovare impreparata. Per questo motivo resta viva anche la pista che porta a Roberto Piccoli, attaccante in uscita dalla Fiorentina e considerato un'alternativa credibile qualora l'operazione Gimenez non dovesse andare in porto. La Lazio punta a consegnare a Gattuso un centravanti in grado di garantire gol e continuità prima della chiusura della finestra estiva di mercato.