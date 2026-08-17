Il Bologna FC 1909 ha ufficializzato la cessione dell'attaccante olandese Thijs Dallinga all'FC Colonia. L'operazione si è concretizzata con la formula del prestito con diritto di riscatto, valido fino al 30 giugno 2027. La notizia è stata comunicata dal club emiliano il 17 agosto 2026, configurandosi come una delle mosse chiave del calciomercato estivo della società.

Dettagli dell'operazione e il percorso di Dallinga

Dallinga, arrivato a Bologna dal Tolosa per 15 milioni di euro più tre milioni di bonus, lascia la squadra dopo due stagioni. Il suo percorso in rossoblù è stato caratterizzato da prestazioni altalenanti, con più ombre che luci.

Il trasferimento al Colonia prevede un diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. Questa decisione rientra nella strategia del Bologna di riorganizzare il reparto offensivo, liberando spazio per l'arrivo di nuovi attaccanti come Dovbyk e Piccoli.

La comunicazione ufficiale del club

Il Bologna FC 1909 ha diffuso un comunicato per rendere nota l'operazione. Nel testo si legge: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Thijs Dallinga all’FC Köln a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva”. L'annuncio conferma la gestione strategica delle risorse da parte della dirigenza emiliana, mirata a ottimizzare la composizione della squadra.

Strategie di mercato e il futuro dell'attacco rossoblù

La cessione di Dallinga rappresenta un'operazione significativa nel contesto del calciomercato estivo del Bologna. Questa mossa è parte integrante di un più ampio piano volto al rinnovamento e al potenziamento del reparto offensivo. L'intento è chiaro: infondere nuova linfa e dinamismo all'attacco, rendendolo più competitivo e funzionale agli obiettivi stagionali. Con l'arrivo di Dovbyk e Piccoli e la partenza dell'attaccante olandese, il club emiliano prosegue nella sua strategia di costruzione di una rosa equilibrata e ambiziosa, pronta ad affrontare le sfide della prossima stagione.