Il mercato di fine agosto potrebbe cambiare il volto di tre squadre italiane. La Juventus vuole sbloccare la situazione Koopmeiners anche attraverso una formula diversa dalla cessione definitiva, il Torino cerca un attaccante e guarda a Sebastiano Esposito, mentre il Milan valuta una suggestione internazionale come Endrick, che potrebbe lasciare il Real Madrid in prestito.

Juventus, Koopmeiners verso l’addio: apertura anche al prestito

Secondo le ultime indiscrezioni riferite su X da Edoardo Mecca, la Juventus sarebbe intenzionata ad accelerare la cessione di Teun Koopmeiners, ormai considerato uno dei principali giocatori in uscita dalla Continassa.

La novità più importante riguarderebbe la formula: i bianconeri sarebbero infatti disposti ad ascoltare proposte diverse dalla cessione a titolo definitivo, arrivando a prendere in considerazione anche un prestito con obbligo di riscatto condizionato.

La valutazione complessiva dell'operazione sarebbe vicina ai 30 milioni di euro, bonus inclusi, una cifra che la Juventus vorrebbe comunque cercare di preservare. In Premier League non mancherebbero gli interessamenti: Hull City e Newcastle sarebbero tra i club maggiormente attenti alla situazione dell'olandese. Una soluzione in prestito potrebbe quindi diventare uno strumento per sbloccare una situazione ormai complicata, soprattutto considerando la necessità della società di alleggerire la rosa e recuperare risorse dopo gli importanti investimenti effettuati durante l'estate.

Torino, idea Esposito. Milan, occhi su Endrick

Sull'altra sponda di Torino prende invece forma un'idea per l'attacco. Il nome è quello di Sebastiano Esposito, centravanti del Cagliari ormai in rotta con il club sardo. I rapporti fra le parti si sono deteriorati dopo il caso scoppiato durante il ritiro estivo, quando il giocatore lasciò il gruppo senza autorizzazione. Il Torino potrebbe rappresentare una nuova opportunità per l'attaccante, che garantirebbe a Ignazio Abate una soluzione offensiva duttile. La formula iniziale potrebbe però essere quella del prestito con diritto di riscatto, quindi senza un obbligo immediato per i granata.

Il Milan, intanto, sogna un colpo di grande effetto. Cardinale vorrebbe regalare ai tifosi un altro giocatore di richiamo e tra le suggestioni emerse ci sarebbe quella di Endrick.

Il brasiliano è tornato al Real Madrid dopo il prestito al Lione e il suo futuro non sarebbe ancora completamente blindato, anche se il club spagnolo ha valutato la possibilità di mantenerlo in rosa. Una cessione temporanea negli ultimi giorni di mercato resta dunque uno scenario da monitorare e, in questo quadro, il Milan potrebbe provare a inserirsi per assicurarsi un talento dalle prospettive enormi senza affrontare nell'immediato i costi di un trasferimento definitivo.