Il Napoli ha finalizzato l'accordo per l'acquisizione del difensore Benoit Badiashile dal Chelsea. L'intesa, raggiunta nelle ultime ore tra il club partenopeo e quello londinese, si concretizza sulla base di un prestito oneroso. Questa operazione di mercato prevede un versamento iniziale di tre milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a ventisette milioni, senza l'aggiunta di bonus.

Il calciatore francese, che ha compiuto venticinque anni, è atteso in Italia per le visite mediche di rito. Il suo arrivo è previsto per la giornata di martedì 18 agosto, un passo fondamentale prima della formalizzazione del suo trasferimento in Serie A.

Badiashile, che nella scorsa stagione ha militato tra le fila del Chelsea, è considerato un rinforzo importante per la retroguardia del Napoli, in vista degli impegni della nuova stagione.

L'operazione, definita nei minimi dettagli tra le due società, sottolinea la chiara volontà del club azzurro di consolidare il proprio reparto arretrato. La formula strategica del prestito oneroso con diritto di riscatto offre al Napoli la possibilità di valutare attentamente il rendimento e l'adattamento del giocatore al campionato italiano, prima di procedere con un eventuale acquisto a titolo definitivo.

Dettagli finanziari e la formula dell'accordo

L'accordo tra Napoli e Chelsea si articola su un prestito oneroso del valore di tre milioni di euro.

La clausola per il diritto di riscatto è stata stabilita a ventisette milioni di euro, senza l'inclusione di ulteriori bonus. Questa soluzione finanziaria si rivela vantaggiosa per il Napoli, consentendo l'inserimento di un difensore con esperienza internazionale senza un esborso economico immediato eccessivo. Tale approccio garantisce al club partenopeo la flessibilità necessaria per confermare Badiashile a titolo definitivo al termine della stagione, basandosi sulle sue prestazioni sul campo.

Scenario di mercato e la concorrenza

Negli ultimi giorni, il Napoli ha intensificato le trattative, accelerando in modo significativo per assicurarsi le prestazioni di Badiashile. Questa mossa ha permesso al club partenopeo di superare la concorrenza di altre squadre che avevano manifestato interesse per il giocatore.

Il difensore francese, che nella precedente stagione ha collezionato otto presenze in Premier League con il Chelsea, era infatti monitorato con attenzione anche dalla Juventus, che rimaneva vigile sull'evolversi della situazione.

È emerso che Badiashile ha già avuto un confronto con Massimiliano Allegri, l'allenatore napolitano, in merito al suo possibile trasferimento. Nonostante il persistente interesse della Juventus, il Napoli sembra aver conquistato un vantaggio decisivo nella corsa per la firma del giocatore. Tuttavia, è importante sottolineare che la firma definitiva sul contratto non è ancora stata apposta, mantenendo un velo di attesa sulla conclusione ufficiale dell'operazione.