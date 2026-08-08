Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Jorge Messi, padre e storico procuratore del fuoriclasse Lionel Messi. L'uomo si è spento all'età di 68 anni in una clinica di Rosario, in Argentina, dove era ricoverato da tempo a causa di una lunga malattia. La notizia del suo decesso ha profondamente colpito non solo la famiglia e gli amici, ma anche l'intera comunità sportiva e argentina, dove Jorge Messi era una figura ampiamente riconosciuta. Il suo ruolo non era legato unicamente al vincolo familiare con il celebre figlio, ma anche alla sua influenza determinante nella carriera di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

Jorge Messi ha avuto un'importanza cruciale fin dai primi passi di Lionel nel mondo del calcio. Fu lui a fornirgli il sostegno necessario durante il trattamento ormonale per la crescita, un periodo delicato nelle giovanili del Newell’s Old Boys. Successivamente, fu sempre al fianco del figlio nel fondamentale trasferimento in Spagna, avvenuto quando Lionel aveva appena tredici anni. Per tutta la durata della sua straordinaria ascesa, Jorge è rimasto il principale punto di riferimento per Lionel, occupandosi con dedizione della gestione degli aspetti economici e contrattuali della sua carriera e agendo come suo procuratore.

Il ruolo fondamentale nella carriera di Lionel Messi

La figura di Jorge Messi è stata indiscutibilmente determinante per lo sviluppo professionale e personale di Lionel.

Fin dalla sua infanzia, egli ha supportato il figlio nelle scelte più delicate e significative, sia sul piano strettamente personale che su quello sportivo. Il suo impegno e la sua visione furono decisivi anche nel momento cruciale in cui la famiglia Messi prese la decisione di trasferirsi in Spagna. Questa mossa strategica permise a Lionel di intraprendere la sua straordinaria e ineguagliabile carriera nel calcio europeo, ponendo le basi per i successi che lo avrebbero reso una leggenda. Jorge Messi lascia la moglie Celia Cuccittini e i figli Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol, uniti nel ricordo di una figura paterna e professionale insostituibile.

Il cordoglio per la scomparsa e le ultime ore

La scomparsa di Jorge Messi è avvenuta nella serata di ieri, alle ore 22, presso un sanatorio di Rosario. Oltre al suo ruolo di padre e procuratore, era noto anche come imprenditore e rappresentante del figlio. La lunga malattia che lo aveva colpito era già conosciuta nell’ambiente familiare e sportivo, sebbene la notizia del decesso abbia comunque generato un'onda di profondo dolore. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza giunti alla famiglia Messi da ogni parte del mondo. Questi tributi hanno unanimemente sottolineato l’importanza della figura di Jorge, non solo nella vita privata e affettiva, ma anche nella carriera stellare del figlio Lionel, evidenziando il suo impatto duraturo e la sua eredità.