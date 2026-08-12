Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno celebrato il loro matrimonio in Portogallo, con una cerimonia riservata che si è svolta nella località balneare di Cascais, situata nei pressi di Lisbona. La notizia delle nozze, a lungo attesa, è stata ufficializzata dalla coppia stessa attraverso i propri profili Instagram. Un'immagine delle loro mani, adornate dalle fedi nuziali, è stata condivisa, accompagnata da una didascalia concisa: le iniziali “C” e “G” unite da un cuore, simbolo della loro unione. L'evento conferma le indiscrezioni che da diverse settimane alimentavano il dibattito pubblico, con voci che indicavano possibili celebrazioni prima a Lisbona e successivamente nel duomo di Funchal, sull’isola di Madeira, luoghi dove la curiosità di fan e giornalisti aveva già creato un'atmosfera di grande attesa.

La celebrazione, descritta come “privata e intima”, si è tenuta in gran segreto, alla presenza esclusiva dei cinque figli della coppia. Questa scelta è stata confermata dal Brunswick Group, l'agenzia che gestisce le pubbliche relazioni del celebre calciatore. L'intento era chiaramente quello di vivere un momento così significativo lontano dai riflettori mediatici, preservando la sfera personale. Il matrimonio giunge a un anno esatto dall'annuncio del fidanzamento, avvenuto anch'esso tramite i social network da parte di Georgina Rodríguez, influencer di trentadue anni.

Unione decennale e famiglia

La relazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ha avuto inizio a Madrid e si è consolidata nel corso di un decennio, un periodo durante il quale la coppia ha costruito una famiglia numerosa.

La decisione di optare per una cerimonia civile e strettamente riservata a Cascais riflette la discrezione che ha sempre contraddistinto il loro percorso personale, nonostante l'enorme notorietà internazionale del calciatore. La partecipazione dei loro figli ha conferito un significato ancora più profondo a questo momento, vissuto in un contesto familiare e profondamente raccolto, sottolineando l'importanza dei legami affettivi.

Vita sportiva e scelte personali

Negli ultimi anni, Cristiano Ronaldo ha continuato a essere una figura di spicco sia sul campo da gioco che nella sua vita privata. Dopo aver partecipato alla sua sesta Coppa del Mondo con la nazionale portoghese, il campione si appresta ora ad affrontare una nuova stagione con il suo club saudita, l'Al Nassr.

Il matrimonio rappresenta un capitolo importante nella vita personale di uno degli sportivi più seguiti e ammirati a livello globale, il quale ha scelto di condividere con il pubblico solo alcuni dettagli di questo evento così intimo, mantenendo un equilibrio tra la sua immagine pubblica e la sua sfera più privata.