Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video su YouTube e parlando delle ultime operazioni di calciomercato ha detto: "Alla Juventus ci sono due cose imminenti, il portiere, con Suzuki che dovrebbe arrivare in prestito una volta che Parma e PSG troveranno la quadra definitiva dell'affare e la questione del difensore, con la vicenda Lucumi sulla quale dovremmo mettere un punto definitivo in settimana. Kessié intanto sta aspettando cosi come sta aspettando Leon Goretzka. Roma? Si sta andando avanti no stop per Mora ma bisogna firmare, perché il Porto è una società molto forte politicamente e c'é pressione nell'ambiente.

Il calciatore è un classe 2007 e quindi il club iberico vuole cercare di ottenere il massimo, cambiando le carte in tavola ogni 5 minuti. Era sbagliato dire che Mora era a un passo dalla Roma nelle scorse ore e sarebbe stato più corretto sottolineare come le parti fossero a lavoro".

Inter, Pedullà: 'Frattesi tornerebbe volentieri alla Lazio e un suo addio libererebbere lo slot per Jones'

Sull'Inter e sull'intreccio con la Lazio per Frattesi poi Pedullà ha detto: "C'è stato due giorni fa un incontro fra Riso, l'agente di Frattesi e i dirigenti della Lazio andato in scena proprio a Formello. Il calciatore stava aspettando un segnale dalla Juventus, che però non è mai arrivato e tornerebbe nel club biancoceleste volentieri.

Ovviamente si può fare in prestito con diritto di riscatto e ricordo a tutti che Riso è l'agente di Lucca e Frattesi, due attaccanti che sono stati accostati alla società capitolina più di una volta. Dico quindi occhio a questo possibile fil rouge fra il procuratore e la Lazio. Chiaramente se dalla Pinetina esce Frattesi allora l'Inter potrebbe riaprire i dialoghi per Curtis Jones".

Fiorentina, Lazio, Bologna e Atalanta, Pedullà fa il punto

Su Fiorentina, Bologna e Atalanta Pedullà infine ha detto: "Il giro degli attaccanti per alcuni club sta per terminare: aspetto infatti l'ultimo scatto della Fiorentina per arrivate a Mateo Pellegrino del Parma. Allo stesso tempo Piccoli è sempre più indirizzato verso il Bologna per una cifra fra i 15 e i 16 milioni di euro più bonus.

Il centravanti dovrebbe quindi sbarcare nel club emiliano al posto di Dallinga, bomber a sua volta in uscita. Attenzione anche all'Atalanta, che nelle scorse ore è stata grande protagonista: dopo aver chiuso Kristensen dall'Udinese, i bergamaschi sono usciti allo scoperto anche per Alessio Romagnoli. Sarri è un estimatore del difensore e quindi Giuntoli lo ha bloccato, questo però non vuol dire che la trattativa è chiusa ma che il club orobico ha incassato il gradimento dello stopper".