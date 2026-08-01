La Roma ha subito una pesante sconfitta per quattro a uno contro il Cardiff nella prima amichevole del ritiro in Galles. La gara, disputata al Cardiff City Stadium, ha visto i giallorossi andare in svantaggio già nel primo tempo, chiuso sul tre a zero per i padroni di casa grazie alla doppietta di Ashford e alla rete di Salech. Nella ripresa, Paulo Dybala ha accorciato le distanze, ma l'argentino ha anche fallito un calcio di rigore. Il Cardiff ha poi fissato il risultato sul definitivo quattro a uno con il gol di Tanner.

La squadra, guidata da mister Gasperini, era reduce da una seduta di allenamento mattutina che ha probabilmente inciso sulla brillantezza fisica dei giocatori.

Il match ha segnato l'esordio del neoacquisto Castro, schierato titolare e poi sostituito da Malen nel secondo tempo. Da segnalare purtroppo il grave infortunio occorso al giovane centrocampista Bah, costretto a lasciare il campo in barella per un trauma distorsivo al ginocchio destro. I primi accertamenti sono in corso e la diagnosi definitiva sarà chiarita nelle prossime ore.

Mercato: Koulierakis in arrivo e nuovi obiettivi

Nel frattempo, la Roma accoglie il difensore centrale Kōnstantinos Koulierakīs, classe 2003, secondo acquisto del mercato estivo giallorosso. L'operazione con il Wolfsburg si è chiusa a 17 milioni di euro, bonus compresi. Il club capitolino cerca ora altri due rinforzi: un esterno d'attacco e un terzino sinistro.

Per l'attacco il preferito resta Nusa del Lipsia, ma la trattativa si preannuncia complessa per le richieste del club tedesco (non meno di 55 milioni). Per la fascia sinistra il nome in pole è Read del Feyenoord; la Roma avrebbe offerto 25 milioni di euro complessivi, cifra superiore a quella del Nottingham Forest, puntando ad accelerare per il terzo colpo dell’estate.

Il ritiro e la preparazione estiva

La trasferta in Galles rappresenta la seconda fase della preparazione estiva della Roma, dopo il raduno al centro sportivo “Fulvio Bernardini”. La squadra soggiorna al Vale Resort di Hensol, vicino a Cardiff, proseguendo il lavoro per la nuova stagione. L'amichevole contro il Cardiff City era uno dei primi test della prestagione, insieme a quelle contro Cannes e Borussia Dortmund. Il club giallorosso, reduce dalla qualificazione in Champions League dopo sette anni, punta a rinforzare la rosa per un'annata importante, anche per la celebrazione del Centenario della società.