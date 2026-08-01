Le grandi del calcio italiano continuano a pianificare il futuro con uno sguardo rivolto soprattutto ai giovani di prospettiva. La Juventus starebbe lavorando lontano dai riflettori per rinforzare il reparto arretrato con un profilo già conosciuto da Frederic Massara, mentre sul mercato europeo cresce l'interesse attorno a Kacper Potulski, talento del Mainz 05 che avrebbe attirato l'attenzione di numerosi club, italiani e tedeschi, dando vita a una vera e propria corsa internazionale.

Juventus, Massara pensa a Ghilardi: il difensore piace ma la strada non è semplice

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Daniele Ghilardi sarebbe uno dei nomi sui quali la Juventus starebbe lavorando sotto traccia per rinforzare la propria difesa. Il centrale della Roma rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito a Frederic Massara, che lo aveva fortemente voluto nella Capitale e che ora, dopo il suo approdo nell'organigramma bianconero, sarebbe intenzionato a riportarlo sotto la propria gestione. L'idea sarebbe quella di puntare su un difensore giovane ma già pronto per ritagliarsi uno spazio importante nella rosa di Luciano Spalletti.

Nelle scorse settimane si era parlato anche della possibilità di imbastire uno scambio con Federico Gatti, ma questa soluzione non avrebbe trovato terreno fertile.

Il difensore torinese, infatti, non convincerebbe pienamente Gian Piero Gasperini, che preferirebbe caratteristiche differenti sia dal punto di vista anagrafico sia sotto il profilo tecnico. Per questo motivo la Juventus starebbe valutando formule alternative per arrivare a Ghilardi senza inserire il proprio centrale nell'eventuale trattativa.

Potulski infiamma il mercato: tre italiane e quattro big tedesche sulle sue tracce

Nel frattempo, il nome di Kacper Potulski continua a guadagnare estimatori in tutta Europa. Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, Milan, Como e Inter avrebbero messo nel mirino il promettente difensore centrale del Mainz 05. Il classe 2008, di nazionalità polacca e appena diciottenne, viene considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo e il club tedesco lo riterrebbe un elemento strategico per il proprio futuro.

A conferma della fiducia riposta nel giovane difensore ci sarebbe anche il netto rifiuto opposto dal Mainz a una recente offerta da 20 milioni di euro presentata dal Borussia Dortmund. Oltre ai gialloneri, anche Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Stoccarda e Hoffenheim starebbero seguendo con attenzione l'evoluzione della situazione. La concorrenza, dunque, appare destinata ad aumentare e per le società italiane non sarà semplice riuscire a inserirsi in una corsa che coinvolge alcune delle principali potenze della Bundesliga.