Il mondo del calcio accoglie un ritorno inaspettato: Ronaldinho, leggenda brasiliana, ex Pallone d'Oro e campione del mondo, ha annunciato il suo rientro nel calcio professionistico all'età di 46 anni. Il "Gaucho" vestirà la maglia del Ravenna, club militante in Serie C, in un'operazione che promette di unire entusiasmo e spettacolo. L'annuncio ufficiale è avvenuto il 20 agosto 2026 a Bologna, durante il suo primo incontro con la stampa italiana. Il fuoriclasse si è presentato in ottime condizioni fisiche, accogliendo le domande sul suo stato di forma con una risata sincera: "Sto bene...", ha dichiarato, confermando la sua determinazione a portare la sua magia in campo.

Il "Gaucho" e l'ambizioso progetto del Ravenna

Durante la conferenza stampa, Ronaldinho ha espresso grande felicità per l'inizio di questa nuova avventura. "Sono qui per portare entusiasmo ai compagni e spettacolo", ha ribadito, sottolineando la sua voglia di contribuire attivamente alla squadra. Il campione ha rievocato con piacere la sua prima esperienza italiana, ricordando in particolare il gol segnato nel derby come uno dei suoi momenti più cari. Non sono mancati riferimenti al calcio contemporaneo, con un elogio a Luka Modric, definito "uno dei più grandi della storia del calcio, un bravo ragazzo", e una conferma del suo legame con il Milan: "Seguo il Milan come sempre, una squadra che mi piace molto".

A convincere Ronaldinho è stato il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, che ha spiegato di averlo attratto "con amicizia e passione". L'obiettivo primario di questa operazione, ha aggiunto Cipriani, è "avvicinare tutta la città alla squadra", rafforzando il legame tra il club e la comunità locale.

Un capitolo internazionale per il Ravenna

Il ritorno di Ronaldinho non è solo un evento sportivo, ma si inserisce in un progetto più ampio e internazionale. Il calciatore stesso ha definito questa nuova fase come "un capitolo internazionale serio, competitivo e di lungo percorso". Durante una presentazione tenutasi a Miami, ha pronunciato parole che racchiudono la sua filosofia: "Colores nuevos, la misma sonrisa.

El fútbol siempre ha sido alegría para mí e estoy emocionado di llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!". Questa visione si allinea perfettamente con la nuova gestione del Ravenna FC, che dal 2024, sotto la guida di Ignazio Cipriani e del fondo di investimento Black Duck, mira a rilanciare il club non solo sul piano sportivo, ma anche culturale e sociale.

Tra le iniziative di questo ambizioso piano figurano la collaborazione con il colosso dell'abbigliamento sportivo Nike per la realizzazione della nuova indumentaria ufficiale e l'annuncio dell'apertura di una nuova struttura comunitaria nel quartiere di Overtown a Miami. La direzione tecnica del club si avvale inoltre di figure di spicco come Ariedo Braida, storico dirigente del Milan, e ha consolidato una partnership quadriennale con Nike, elementi che evidenziano la volontà del Ravenna di proiettarsi sulla scena globale, legando il calcio alla cultura e all'identità contemporanea.