A 46 anni, Ronaldinho, ex Pallone d’Oro e campione del mondo, riparte dal Ravenna, squadra di Serie C. Il campione brasiliano si è presentato ai tifosi, annunciando entusiasmo per la nuova avventura. L’ufficializzazione è avvenuta a Bologna il 20 agosto 2026. “Sto bene e sono felice di essere qui con gli amici”, ha dichiarato Ronaldinho, aggiungendo: “Sono qui per portare entusiasmo ai compagni e spettacolo”. L'ex Milan e Barcellona ha espresso soddisfazione per l'arrivo a Ravenna, ricordando il gol nel derby come “il ricordo che mi fa più piacere”.

Ha menzionato Luka Modrić come “uno dei più grandi della storia del calcio” e ha ribadito il suo legame con il Milan: “Seguo il Milan come sempre, una squadra che mi piace molto”.

L'arrivo e la presentazione

È atterrato in tarda mattinata all’aeroporto di Forlì. Si è presentato ai tifosi del Ravenna insieme al presidente Ignazio Cipriani, il quale ha spiegato di averlo convinto “con amicizia e passione”. Cipriani ha sottolineato che “è passato il progetto”, definendo l'operazione un modo per “avvicinare tutta la città alla squadra”. Il fuoriclasse, assente dai campi da undici anni, potrebbe fare un ritorno fugace, anche per un scampolo di partita.

Oltre al ritorno in campo, Ronaldinho acquisterà una quota del club romagnolo.

Replica un'operazione già fatta con un club di Serie C negli Stati Uniti e valuta un'iniziativa simile nel basket con il Monaco. In serata, è prevista la sua partecipazione a un evento pubblico a Marina di Ravenna con i compagni allenati da Andrea Mandorlini. La squadra è attesa lunedì sera dal debutto stagionale nel derby di Reggio Emilia, che sarà trasmesso in diretta televisiva.

Il progetto sportivo del Ravenna

Il Ravenna Football Club, militante in Serie C, mira a rafforzare il proprio legame con la città grazie all’arrivo di una figura di risonanza internazionale come Ronaldinho. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità e accrescere l'attenzione mediatica e sportiva. L’ingresso di Ronaldinho come socio rappresenta un significativo investimento nel progetto sportivo della società romagnola.

La sua presenza, in campo e come azionista, è vista come opportunità per rilanciare l'immagine del club e stimolare l'entusiasmo dei tifosi in vista del debutto stagionale in Serie C.