L'Atalanta ha conquistato una netta vittoria per 3-0 sullo Schalke 04 in un'amichevole disputata alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. L'incontro, che ha visto la partecipazione di ben 58.587 spettatori, ha evidenziato la brillantezza della formazione bergamasca, guidata da Maurizio Sarri, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, i nerazzurri hanno saputo gestire con intelligenza il vantaggio contro la squadra tedesca, neopromossa in Bundesliga. Da segnalare l'assenza dei tifosi atalantini, a causa di un divieto di trasferta.

La partita si è aperta con un'azione pericolosa dell'Atalanta: Scalvini ha colpito un palo di testa su calcio d'angolo battuto da Samardzic.

Lo Schalke 04 ha tentato di rendersi pericoloso tra il 12' e il 21', ma le conclusioni di Karaman (di testa su cross di Ebimbe) e Adamu (con un tiro da fuori) non hanno trovato lo specchio della porta. L'equilibrio si è rotto grazie a Scamacca, che ha finalizzato con precisione un filtrante di Gaetano, frutto di una manovra corale che ha coinvolto anche De Ketelaere e Samardzic. Il raddoppio è arrivato al 39' con un vero e proprio capolavoro: Samardzic ha intercettato palla a Vitalie Becker e, dopo una corsa di cinquanta metri, si è involato in contropiede per siglare il 2-0.

Krstovic sigilla il risultato nel finale

Nella ripresa, lo Schalke 04 ha cercato di reagire, intensificando il pressing e creando alcune opportunità con Adamu, ma il portiere nerazzurro Carnesecchi si è dimostrato insuperabile.

Raspadori, subentrato, ha avuto un'ottima occasione dal vertice sinistro, senza però riuscire a concretizzare. A tempo quasi scaduto, Krstovic ha messo il sigillo sul match, sfruttando un corridoio di destra aperto da Pasalic e Cassa, e superando Katic con freddezza per il definitivo 3-0.

Un test significativo per la preparazione stagionale

L'amichevole, inserita nel contesto delle popolari festività dello Schalke-Tach, ha rappresentato un banco di prova fondamentale per entrambe le squadre in vista della nuova stagione. L'Atalanta ha mostrato progressi notevoli in fase di palleggio e rapidità, pur evidenziando ancora qualche lacuna nella costruzione dal basso. Per lo Schalke 04, la sfida ha offerto l'opportunità di confrontarsi con un avversario di caratura internazionale davanti al proprio pubblico, in un'atmosfera vivace e coinvolgente, arricchita da numerose attività per i tifosi di tutte le età.