Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su YouTube interamente dedicato al calciomercato: "Attenzione al nome di Nico Gonzalez, perché l'esterno è stato proposto dal suo agente alla Roma ma piace anche all'Inter. Il calciatore piace ad Ausilio, che l'aveva già trattato in passato in un'operazione in sinergia col Cagliari, quando l'argentino era allo Stoccarda. Non se ne fece niente e quindi potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Ovviamente l'Inter non paga i 25-30 milioni che vuole la Juve per Nico Gonzalez, ma c'è un giocatore in uscita dalla Pinetina che ha quel tipo di valutazione, ha un ingaggio simile e piace alla Juve, che è Davide Frattesi.

Allora, chissà che Marotta e Carnevali non possano dialogare su un'ipotesi di scambio. Perché comunque alla Juve serve completare la mediana, dove comunque Miretti è in uscita, per Koopmeiners si cerca una sistemazione, Arthur andrà via, Douglas Luiz si sta giocando il futuro".

Napoli, Schira: 'Badiashile operazione fattibile'

Capitolo Napoli, Schira ha aggiunto: "Ribadisco quello che racconto da giorni, Badiashile si avvicina al Napoli, è l'operazione più semplice. Perché il Chelsea è aperto al prestito oneroso da 2-3 milioni con diritto di riscatto intorno ai 20.Badiashile ha dato la sua disponibilità a trasferirsi a Napoli e il Napoli ci sta lavorando, Favasuli poi arriverà per completare la difesa e poi davanti una ciliegina con Lukaku e Lucca che sono in partenza.

Aspettiamoci un colpetto, magari per festeggiare il centenario, nel reparto offensivo. De Bruyne invece sta rifiutando offerte dall'Arabia, dall'MLS e dalla Turchia, vuole restare a Napoli, si è presentato in ritiro con tre giorni d'anticipo, vuole convincere Allegri, vuole riscattarsi, vuole restare in azzurro".

Fiorentina, per Schira Fagioli rischia

Infine sulla Fiorentina Schira ha detto: "Se per Kean sono stati rifiutati 35 milioni di euro offerti dal Como, diverso può essere il discorso per Fagioli. A centrocampo sono arrivati tanti giocatori nel club viola e con un solo impegno a settimana, l'ex Juve rischierebbe di essere di troppo. Quindi attenzione, perché se dovesse arrivare un'offerta dalla Premier League, il regista potrebbe anche partire".