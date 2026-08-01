Il Torino si prepara per la nuova stagione con un fitto calendario di impegni precampionato. La società granata ha annunciato un nuovo test amichevole che si terrà mercoledì 5 agosto, alle 17.30, presso il centro sportivo Filadelfia. Sarà un'occasione speciale per i tifosi: la formazione di mister Ignazio Abate affronterà il Vado, squadra di Serie C, in un incontro a porte aperte.

L'accesso per gli appassionati sarà gratuito. I cancelli del Filadelfia apriranno alle 16.00, con ingresso consentito fino al raggiungimento della capienza massima di 4.000 spettatori.

Un'iniziativa che offre ai sostenitori granata l'opportunità di seguire da vicino la preparazione e i primi passi verso la prossima stagione.

Il calendario delle amichevoli estive

Il test contro il Vado si inserisce in un più ampio programma di amichevoli estive, fondamentali per valutare la condizione atletica, l'inserimento dei nuovi acquisti e l'efficacia dei meccanismi tattici che mister Abate sta implementando. Prima dell'appuntamento del 5 agosto, il Torino sarà impegnato in un'importante sfida internazionale.

Nella giornata di domenica 2 agosto, la squadra granata volerà in Inghilterra per affrontare il Burnley. L'incontro è in programma alle 16.00 (ora locale) e vedrà il Toro misurarsi con una formazione che ha concluso la sua esperienza in Premier League, retrocedendo in Championship.

Questo match rappresenta un significativo banco di prova per la compagine piemontese, offrendo un confronto di alto livello in vista degli impegni ufficiali.

Il calendario delle amichevoli estive del Torino è ricco e variegato, pensato per accompagnare la squadra nelle diverse fasi della preparazione. Tra gli appuntamenti definiti, si segnalano:

22 luglio : Torino contro Alcione Milano, a Pinzolo, con inizio alle 17.30.

: Torino contro Alcione Milano, a Pinzolo, con inizio alle 17.30. 25 luglio : Torino contro Cittadella, sempre a Pinzolo, alle 17.00.

: Torino contro Cittadella, sempre a Pinzolo, alle 17.00. 2 agosto : Burnley contro Torino, a Burnley (Inghilterra), alle 16.00 (ora italiana).

: Burnley contro Torino, a Burnley (Inghilterra), alle 16.00 (ora italiana). 8 agosto: Avellino contro Torino, ad Avellino, alle 20.30, in occasione del Memorial Sandro Criscitiello.

Questi incontri sono stati programmati per permettere allo staff tecnico di raccogliere indicazioni preziose sulla condizione fisica della rosa e sull'evoluzione del gioco, affinando i dettagli in vista dell'inizio del campionato.