L'Inter ha siglato una significativa vittoria ai rigori contro il Manchester City in una stimolante amichevole internazionale, tenutasi a Hong Kong il primo agosto 2026. Questo incontro, definito un vero e proprio test di lusso, ha visto i nerazzurri prevalere al termine di una serie di calci di rigore che ha evidenziato la maggiore efficacia della formazione italiana rispetto agli avversari inglesi, i quali hanno commesso diversi errori dal dischetto.

La dinamica del match: vantaggio City e pronta risposta Inter

La partita ha preso vita al 13' minuto, quando il Manchester City si è portato in vantaggio.

Mubama ha finalizzato con un gol a porta vuota, capitalizzando una pregevole discesa sulla fascia sinistra orchestrata da Semenyo. La reazione dell'Inter è stata immediata e decisa: al 20', pochi minuti dopo lo svantaggio, Pavard ha ristabilito la parità. Il difensore nerazzurro ha impattato un pallone deviato, frutto di un cross ben calibrato di Dimarco. Il primo tempo si è distinto per un notevole equilibrio tattico e un ritmo di gioco elevato, offrendo ai presenti una sfida dinamica e divertente.

Nella ripresa, il Manchester City, sotto la guida di Maresca, ha esercitato una pressione più costante, mantenendo il controllo del gioco e spostando l'azione prevalentemente nella metà campo offensiva.

Nonostante il dominio territoriale e le numerose occasioni create, tra cui una traversa colpita da Vitor Reis e un palo da McAidoo, l'Inter ha dimostrato una notevole resistenza difensiva. La squadra milanese è riuscita a contenere gli assalti avversari, mantenendo il risultato sull'1-1 fino al triplice fischio che ha sancito la fine dei tempi regolamentari.

I calci di rigore: la precisione nerazzurra decide l'incontro

Con il punteggio in parità, la contesa si è risolta ai calci di rigore, dove l'Inter ha dimostrato maggiore freddezza e precisione, imponendosi con un netto 4-2. Il momento culminante è stato il penalty decisivo trasformato da Lavelli, che ha superato il portiere Donnarumma. La sequenza dal dischetto è stata segnata da ben tre errori su quattro tentativi da parte degli inglesi, con Ait-Nouri e Kushanov tra i giocatori che non sono riusciti a convertire le proprie conclusioni.

Per i nerazzurri, invece, la serie è stata impeccabile, con Zielinski e Mosconi che hanno mostrato grande sicurezza, spianando la strada alla rete conclusiva di Lavelli. Questa esecuzione perfetta ha sigillato la vittoria, permettendo all'Inter di aggiudicarsi un significativo test internazionale.

Un confronto di prestigio nel cuore di Hong Kong

L'evento di Hong Kong ha rappresentato un'importante vetrina e un'ottima opportunità di rodaggio per entrambe le formazioni. La partita ha visto la partecipazione di numerosi giocatori, con entrambi gli allenatori che hanno operato diversi cambi nel corso dell'incontro per testare le varie opzioni tattiche. L'atmosfera competitiva ha garantito uno spettacolo di calcio di alto livello, confermando l'importanza di questi appuntamenti amichevoli per affinare la preparazione atletica e tattica in vista degli impegni stagionali ufficiali. La vittoria dell'Inter rafforza la sua immagine a livello globale, dimostrando la capacità di affrontare e superare avversari di calibro internazionale.