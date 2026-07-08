L'Ente regionale per l'abitazione pubblica (Erap) Marche ha annunciato un significativo investimento di 2,8 milioni di euro per la realizzazione di 18 nuovi alloggi nel compendio 'Poggio del Sole' a Fermo. Questo importante progetto immobiliare, situato in Via Rubens, prevede la costruzione di due palazzine, ciascuna delle quali ospiterà nove unità abitative. Le strutture si svilupperanno su tre piani abitabili – terra-rialzato, primo e secondo – oltre a un piano interrato dedicato ai garage, con ogni livello che accoglierà tre alloggi.

La varietà delle soluzioni abitative è pensata per rispondere a diverse esigenze: ogni palazzina offrirà tre alloggi di piccole dimensioni (circa 46 metri quadrati), tre di medie dimensioni (circa 71 metri quadrati) e tre più ampi (circa 85 metri quadrati).

Ogni unità sarà dotata di un proprio garage al piano interrato, garantendo così un servizio completo ai futuri residenti. L'investimento complessivo è stato ripartito in due stralci finanziari: il primo ammonta a 1.485.120 euro, mentre il secondo è di 1.314.880 euro. Al momento, è stato finanziato esclusivamente il primo stralcio, che ha consentito l'acquisizione di entrambi gli edifici e prevede il completamento dell'edificio A, già in fase avanzata di costruzione.

Caratteristiche tecniche e cronoprogramma

Gli alloggi saranno equipaggiati con soluzioni all'avanguardia in termini di efficienza energetica e comfort abitativo. Ogni unità disporrà di un impianto termico individuale con pompa di calore e un sistema di riscaldamento a pavimento radiante.

A livello condominiale, sarà installato un impianto fotovoltaico da 11 kWp, contribuendo alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. L'inizio dei lavori per il primo stralcio è fissato per gennaio 2027, con una previsione di completamento entro la fine di marzo 2028. L'assegnazione degli alloggi sarà gestita direttamente dal Comune di Fermo.

Tommaso Fagioli, presidente di Erap Marche, ha espresso soddisfazione per l'avanzamento del progetto: “Grazie alla disponibilità del consiglio direttivo e al lavoro del presidio di Fermo andiamo a sbloccare un altro intervento”. L'ente sta inoltre procedendo con le attività di gara per l'affidamento dei lavori del primo stralcio e si impegna attivamente nella ricerca delle risorse necessarie per finanziare e completare il secondo stralcio dell'opera, assicurando così la piena realizzazione del compendio.

Erap Marche: il piano di investimenti 2026-2028

Questo intervento a Fermo si inserisce in un più ampio e ambizioso piano di investimenti approvato da Erap Marche per il triennio 2026-2028, che prevede una spesa complessiva di 159 milioni di euro destinati a interventi sul patrimonio edilizio pubblico in tutte le province marchigiane. Il consiglio di amministrazione dell'ente ha infatti destinato l'avanzo di gestione a queste importanti iniziative. Specificatamente per Fermo, il piano triennale include il completamento di 9 alloggi nella palazzina A del compendio 'Poggio del Sole', con un investimento dedicato di 900 mila euro. Il programma strategico di Erap Marche non si limita alla costruzione di nuovi alloggi, ma comprende anche significative iniziative volte all'efficientamento energetico degli immobili esistenti e la promozione di collaborazioni con enti accademici, come la Scuola di ateneo di Architettura e Design dell'Università di Camerino, per la progettazione e la riqualificazione edilizia, evidenziando un approccio integrato allo sviluppo abitativo regionale.