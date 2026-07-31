Il Comune di Milano ha pubblicato l'avviso online per “scegliMI”, un contributo economico straordinario destinato a giovani lavoratrici e lavoratori under 35. L'iniziativa si rivolge a chi destina più del 30% del proprio reddito netto mensile al pagamento del canone di affitto, offrendo un aiuto concreto per le spese abitative.

Annunciata a giugno dagli assessori Emmanuel Conte e Fabio Bottero, la misura mira a favorire la permanenza in città dei giovani occupati, attenuando l'impatto significativo dei canoni di locazione sul reddito familiare. Il contributo, erogato una tantum, può raggiungere un importo massimo di 2.400 euro.

Requisiti per il contributo "scegliMI"

Possono presentare domanda giovani lavoratori e lavoratrici con età pari o inferiore a 35 anni. I richiedenti devono essere residenti a Milano o impegnarsi a trasferirvi la propria residenza. È indispensabile essere titolari di un contratto di locazione regolare (a canone libero, concordato, convenzionato) o disporre di un alloggio in godimento. Un criterio fondamentale è destinare oltre il 30% del proprio reddito netto mensile al canone di affitto.

Sono inoltre stabiliti precisi limiti di reddito lordo annuo: 40.000 euro per i nuclei monocomponenti e 60.000 euro per i nuclei composti da due o più persone. Questi parametri sono stati definiti per indirizzare il sostegno verso chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà a causa dell'elevato costo degli affitti nel capoluogo lombardo.

Come presentare la domanda online

La procedura per accedere al contributo “scegliMI” è interamente digitalizzata. La domanda può essere presentata esclusivamente online tramite il portale dedicato del Comune di Milano. Sul sito sono disponibili tutte le informazioni dettagliate sui requisiti di partecipazione, la documentazione necessaria e le modalità operative per completare correttamente la richiesta. Si invita a consultare attentamente il portale per assicurarsi di avere tutti gli elementi utili alla compilazione.