Gli assegnatari degli alloggi Acer nei Campi Flegrei, destinatari di ordinanza di sgombero, sono esonerati dal pagamento del canone di locazione per il periodo di inutilizzo della propria abitazione. Lo ha reso noto Claudia Pecoraro, assessora alle Politiche abitative della Regione Campania, evidenziando come tale misura tuteli le famiglie già colpite dall’emergenza sismica. L'Acer sta definendo le posizioni interessate e garantendo la necessaria informazione agli assegnatari.

Interventi regionali e sostegno abitativo

Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro di interventi della Regione Campania per i Campi Flegrei.

Un tavolo in Prefettura, con il Prefetto, i Comuni, Acer, organizzazioni degli inquilini e operatori immobiliari, sta affrontando la disponibilità di alloggi e l'aumento dei canoni nel mercato privato. È in fase di valutazione uno strumento di incentivazione per aumentare l'offerta di abitazioni a canone concordato per le famiglie sfollate. L'ipotesi prevede un fondo regionale di circa 500 mila euro per contribuire alla copertura dell'IMU nei Comuni che metteranno a disposizione alloggi a canone concordato, con l'obiettivo di coprire il 100% dell'IMU per i proprietari che affittano a nuclei familiari sfollati.

Dettagli del fondo di contrasto all'emergenza

Il fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa, previsto dalla Legge regionale n.

25/2024, è finanziato con 500 mila euro annui per il triennio 2025-2027, a cui si aggiunge un milione di euro dalla L.R. n. 6/2020. Il fondo supporta due categorie: nuclei familiari in grave e permanente disagio abitativo e quelli in provvisoria fragilità dovuta a sgombero per emergenza o pericolo strutturale. Le risorse sono assegnate ai Comuni in ordine cronologico di richiesta, fino all'esaurimento.

L'assessora Pecoraro ha evidenziato che la sospensione dei canoni Acer è un primo intervento concreto. Ha ribadito l'impegno a lavorare su tutti gli strumenti possibili, dal contributo di autonoma sistemazione alle soluzioni abitative e agli incentivi per ampliare l'offerta di alloggi. L'emergenza abitativa, ha concluso, richiede risposte immediate e strumenti strutturali per aiutare le famiglie a superare questa fase.