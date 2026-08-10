Gli ordini di libri di testo si orientano sempre più verso il canale online e vengono effettuati con notevole anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico. Un'analisi approfondita rivela che nel 2025 sono stati venduti quasi un milione di volumi scolastici. La maggior parte di questi acquisti è stata finalizzata tra giugno e luglio: il 18% a giugno, il 42% a luglio, il 24% ad agosto e solo il 16% a settembre. Questa dinamica sottolinea una tendenza crescente delle famiglie a pianificare con anticipo gli acquisti.

Il 75% degli ordini totali, corrispondente a tre acquisti su quattro, è stato completato digitalmente tramite il sito librochevuoitu.it, accessibile utilizzando le credenziali di Coop Alleanza 3.0.

I volumi nuovi beneficiano di uno sconto del 15% sul prezzo di copertina, applicato al momento del ritiro e del pagamento presso il punto vendita prescelto. Nel 2025, questa agevolazione ha generato un risparmio complessivo di circa 4 milioni di euro. Per i soli soci Coop, la piattaforma offre l'opportunità di vendere o acquistare libri usati: chi vende ottiene un buono sconto del 30% del prezzo di copertina 2025 del libro ceduto, utilizzabile fino al 31 dicembre 2026. L'acquisto di testi usati è invece possibile al 60% del prezzo di copertina 2026.

Acquisti online e vantaggi per i soci

Le modalità di acquisto dei libri di testo attraverso Coop Alleanza 3.0 si distinguono per la loro forte componente digitale e per le specifiche agevolazioni dedicate ai soci.

La prevalenza degli ordini online consente l'accesso a offerte mirate sia per i volumi nuovi che per quelli di seconda mano. Il sistema di buoni sconto e la possibilità di gestire le transazioni tramite la Carta socio Coop incentivano ulteriormente la partecipazione degli associati, rafforzando il legame con la cooperativa.

Il ruolo di Coop Alleanza 3.0 sul territorio

Coop Alleanza 3.0 si conferma una delle maggiori realtà cooperative italiane, con oltre 2,2 milioni di soci e una presenza significativa in regioni chiave come la Romagna, dove conta 235 mila associati attivi e 41 punti vendita. Nel 2025, la cooperativa ha registrato un fatturato complessivo di 5.869 milioni di euro e un utile consolidato di 38,5 milioni.

La Romagna emerge come un'area strategica, con il 77,7% delle vendite destinate ai soci e numerose iniziative a supporto delle comunità locali, inclusi progetti sociali e la valorizzazione delle filiere corte. Il modello cooperativo di Coop Alleanza 3.0 è caratterizzato da una spiccata partecipazione sociale e da un'attenzione costante alle esigenze dei propri membri, estendendosi efficacemente anche al settore scolastico.