Paura nel pomeriggio di martedì 23 dicembre nel territorio comunale di Lamezia Terme, in Calabria, per un incidente stradale. Due veicoli si sono scontrati frontalmente all’incrocio tra via delle Rose e via Stefanizzi. L’impatto ha coinvolto una Citroën C3 e un furgone Iveco Daily. Il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Un altro incidente è avvenuto nella stessa giornata lungo la Statale 106, all'incrocio Trafinello, con uno scontro tra veicoli che ha provato rallentamenti.

Scontro tra auto e furgone: ferito un conducente

L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio, in una zona trafficata di Lamezia Terme. Per cause ancora in fase di accertamento, una Citroën C3 e un Iveco Daily si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato violento e ha causato il ferimento del conducente dell’auto, che è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure necessarie. Illesi, invece, il conducente e il passeggero del furgone.

Incrocio chiuso al traffico

L’incrocio tra via delle Rose e via Stefanizzi è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità e verificando se l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia abbia contribuito all’incidente.

Altro incidente sulla Statale 106 tra Isola Capo Rizzuto e Crotone

Sempre nella giornata del 23 dicembre, un secondo incidente si è verificato lungo la Strada Statale 106, nel tratto tra Isola di Capo Rizzuto e Crotone. Anche in questo caso, due veicoli si sono scontrati nei pressi dell’incrocio Trafinello. Il traffico ha subito forti rallentamenti, complici le condizioni del manto stradale rese insidiose dalla pioggia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e gli operatori Anas, che hanno regolato la viabilità e ripristinato la sicurezza.