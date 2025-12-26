Grave lutto nel mondo della musica rock. The Cure hanno annunciato con dolore la scomparsa del loro amico e compagno di band Perry Bamonte, venuto a mancare all'età 65 anni a seguito di una breve malattia, durante le festività natalizie. L'annuncio arriva direttamente sui canali ufficiali del gruppo.

La morte di Bamonte

L'annuncio è stato diffuso sul sito web ufficiale della band guidata da Robert Smith: “Con immenso dolore confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno Perry Bamonte", si legge nel comunicato ufficiale. Il musicista sarebbe morto a seguito di una "breve malattia a casa sua" durante le festività di Natale

La band ha ricordato così il musicista con parole di grande affetto e stima: “Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, parte vitale e fondamentale".

Con queste parole la band ha deciso di ricordare il musicista venuto a mancare. Ha fatto parte del gruppo dal 1984 al 1989, diventando componente ufficiale del gruppo nel 1990, e seguendo la band negli oltre 400 concerti tenuti in 14 anni.

Bamonte era tornato in un secondo momento a far parte dei Cure nel 2022, partecipando a un'ulteriore serie di show fino al concerto conclusivo di Londra tenutosi il 1° novembre del 2024. "I pensieri e le condoglianze vadano a tutta la sua famiglia", si legge ancora nel comunicato. "Ci mancherà moltissimo”.

La carriera del musicista

Perry Bamonte, nato a Londra il 3 settembre del 1960, è stato una figura chiave nell'evoluzione sonora dei The Cure. La sua storia col gruppo inglese comincia dietro le quinte quando entra nell'entourage della band in un ruolo di supporto, in parte grazie al fratello Daryl, che all'epoca ricopriva l'incarico di tour manager.

La sua ascesa come membro effettivo avviene nel 1990, in seguito all'uscita del tastierista Roger O’Donnell. Bamonte si distinse subito come polistrumentista, dedicandosi principalmente alla chitarra e alle tastiere, sia nelle performance dal vivo che nelle registrazioni in studio. Il suo periodo con i The Cure è andato avanti fino al 2005.

Dopo il suo allontanamento, i legami con la band non si sono interrotti: Bamonte fu richiamato in occasione della cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. Il rientro ufficiale, tanto atteso dai fan del gruppo, si realizza solo alcuni dopo nel 2022 in occasione della tournée di Shows of a Lost World, culminata con il celebre concerto al Troxy di Londra nel novembre 2024, che è stato di recente immortalato all'interno di un film.

Bamonte era parte integrante per quanto riguarda i piani futuri della band. La sua presenza era attesa in vista del prossimo tour dei The Cure che si terrà nel 2026, che include anche una tappa in Italia al Firenze Rocks.