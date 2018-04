Fissata con un decreto, dal ministro Minniti, la data delle prossime Elezioni #amministrative: domenica 10 giugno. Si voterà per eleggere sindaco, consiglio comunale, consiglio circoscrizionale. Individuata anche la data dell'eventuale turno di ballottaggio: il 24 giugno, che cade pure di domenica. Sul sito web del ministero dell'Interno è possibile consultare l'elenco di tutti i comuni interessati. Sono complessivamente circa ottocento. Oltre duecento riguardano regioni a statuto speciale. In Sardegna e in Sicilia si voterà il 10 giugno, mentre in Friuli, come in Valle D'Aosta e Trentino si andrà a votare in altre date, 29 aprile, 20 maggio e 27 maggio.

Relativamente ai comuni, sono più di cento quelli con una popolazione residente superiore a quota 15 mila.

Oltre 7 milioni d'italiani al voto

La chiamata [VIDEO] al #voto riguarderà oltre 7 milioni d'italiani: In Calabria 176.178, in Basilicata 54.852, in Puglia 711.826, in Campania 905.272, in Molise 37.877, in Abruzzo 159.890, nel Lazio 841.053, nelle Marche 179.592, in Umbria 164.755, in Toscana 320.883, in Emilia Romagna 121.016, in Liguria 125.264, nel Friuli 197.373, nel Veneto 526.175, nel Trentino 3.346, in Lombardia 697.695, in Valle D'Aosta 1.826, in Piemonte 109.237, in Sardegna 140.734, in Sicilia 1.666.531.