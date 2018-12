Mauro Corona è un affermato scultore di legno a livello europeo e un alpinista di fama internazionale. Nato in Trentino nel 1950, si è trasferito in giovane età in Friuli Venezia Giulia, nella valle del Vajont. Qui ha sviluppato un forte legame con la natura. Sul suo rapporto con l'ambiente ha basato anche la sua carriera come scrittore. Vanta 27 libri scritti e pubblicati in tutto il mondo. Corona è ormai conosciuto anche per le sue idee radicali espresse con franchezza.

Da tempo è ospite fisso di Bianca Berlinguer a "Carta Bianca", programma del martedì sera di Rai3 che racconta l'attualità e la cronaca del Paese.

Corona e Salvini

Nell'ultimo episodio di Carta Bianca si è fatto notare per la sua discussione con il vicepremier Salvini [VIDEO] a proposito della Guardia Forestale.

Corona si rivela un sostenitore del Corpo, abolito dal 1° gennaio del 2017, e chiede al ministro di ripristinarlo. Non si fa attendere la risposta di Salvini: "Agli atti rimane che la Lega si oppose. In linea di principio sono d'accordo con Mauro che la Forestale non c'entra niente con l'Arma. Valutiamo fino in fondo la sostenibilità quanto a costi e tempi".Anche Salvini mantiene il suo ruolo di provocatore, con frecciatine polemiche verso l'UE e verso lo spread, a cui il viceministro ha mostrato più volte di non dare peso. "Al Consiglio dei ministri di questa settimana chiedo se si può fare e con che tempi. Mauro, ci sentono a Bruxelles... poi si alza lo spread, devo fare il bravo...".

Corona e Salvini si dimostrano anche in questa occasione due maghi dello schermo. Salvini non perde l'occasione per fare campagna elettorale, passando da un cavallo di battaglia all'altro, fino ad arrivare al tema dell'immigrazione [VIDEO].

Sull'argomento si è espresso anche Corona, con qualcosa che abbiamo già sentito: "Un uomo deve avere anche il compito di dire la verità...io frequento una stazione ferroviaria di una cittadina del Veneto, molto vicina a casa mia. Ne ho contati l'altro giorno 50 di questi ragazzi, non c'era un vecchio, tutti sempre lì davanti, io vorrei sapere cosa fanno, dove vanno a dormire...io li porterei pagandoli a levare i tronchi caduti...tanto è vero che alcune persone mi hanno detto: abbiamo paura. Non è che Salvini parli così perché ha fatto una scelta, ci sono queste realtà." Alla domanda della conduttrice se condivida questa posizione di Salvini, Corona risponde: "in questo caso devo condividerla...se uno non lavora, di cosa vive?". Corona saluta gli spettatori facendoci sapere, per chi fosse interessato, di un nuovo fanclub a lui dedicato.