Alle ore 15:00 (ore locali) di oggi pomeriggio almeno sei uomini armati hanno fatto irruzione all'interno del complesso a 5 stelle del Dusit2D Hotel di Nairobi a bordo di un'auto sparando alle guardie di ingresso e lanciando granate ai veicoli presenti all'interno del parcheggio. Il complesso, situato nella zona di Westlands, a pochi minuti dal distretto economico della capitale, ospita al suo interno, oltre ad un Hotel di lusso con 101 camere, numerosi ristoranti, uffici, spa e negozi.

Alcuni testimoni riferiscono di aver udito due esplosioni e colpi di arma da fuoco per diversi minuti. Ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco ed una unità di artificieri sono accorse sul luogo.

Le vetture presenti sono state isolate temendo la presenza di esplosivi. Molti dei presenti al momento dell'attentato, terrorizzati dagli spari provenienti da ogni direzione, si sono barricati all'interno dei ristoranti non avendo idea di cosa stesse accadendo. Dalle prime dichiarazioni del personale sanitario coinvolto ci sarebbero almeno sette vittime. Le operazioni di soccorso proseguono e non si esclude un aumento nel numero delle vittime. Feriti da arma da fuoco (in tutto almeno trenta) vengono portati al sicuro dal luogo dell'attentato dalle forze di polizia mentre le strutture sanitarie fanno appello alla donazione di sangue.

La rivendicazione di al-Shabaab

Il capo della polizia Joseph Boinnet ha dichiarato che "Un gruppo di aggressori armati ha attaccato il complesso del Dusit in quello che sospettiamo possa essere un attacco terroristico". Contestualmente il gruppo armato somalo al-Shabaab [VIDEO], collegato ad al-Qaeda [VIDEO], ha rivendicato l'attentato con una dichiarazione rilasciata all'emittente Al Jazeera: "Al momento stiamo realizzando un'azione a Nairobi".

Non sono stati forniti ulteriori dettagli da parte del gruppo.

Un'episodio non isolato

Quello di oggi, 15 gennaio, non è il primo attacco terroristico realizzato in Kenya dal gruppo estremista Al-Shabaab. Il 2 Aprile del 2015 furono 148 le vittime dell'attentato realizzato all'Università di Garissa, Kenya Orientale. Nel 2013, a seguito dell'attentato al centro commerciale di Westgate, morirono 67 persone. La scia di attacchi terroristici realizzati ad opera del gruppo Al-Shabaab è verosimilmente una conseguenza dell'invio dell'esercito keniota in Somalia nel 2011 per combattere i gruppi terroristici collegati ad al-Qaeda.