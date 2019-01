Annuncio

Questa mattina, intorno alle ore 9:00, nel quartiere Opéra [VIDEO]di Parigi a seguito di una fuga di gas, si è avvertita una forte deflagrazione che ha demolito l’intero piano terra di un palazzo. L’esplosione è stata causata da una perdita di gas proveniente da una boulangerie (panetteria) in Rue de Trevise al IX Arrondissement, nei pressi del Teatro Folies Bergere.

Le persone coinvolte

Al momento in cui scriviamo (ore 13,40) - secondo il procuratore Re'My Heitz - il bilancio parla di due morti, entrambi vigili del fuoco [VIDEO]che erano al lavoro proprio sul luogo dopo essere stati allertati per la fuoriuscita di gas che ha portato a un incendio e poi all’esplosione.

Ci sono inoltre circa 30 feriti, tra cui 12 in modo grave e 5 in pericolo di vita. Tra i feriti ci sono anche tre italiani: una ragazza di Trapani che lavora in un hotel vicino alla boulangerie, trasportata all’ospedale De Leriboisiere in condizioni gravi, e due operatori del mondo dell'informazione.

Questi ultimi sono Valerio Orsolini, videomaker del programma Cartabianca presente sul posto per seguire le manifestazioni dei Gilet gialli, ferito lievemente ad un occhio e già medicato e Matteo Barzini del programma Agorà, ferito in modo non grave e trasportato in ospedale per le medicazioni del caso.

L'intervento dei soccorsi

I soccorsi sono stati immediati e hanno coinvolto i vigili del fuoco, le forze di polizia e il personale medico-infermieristico. Tra i feriti anche i vigili del fuoco, tre in modo grave, accorsi sul luogo poco prima della deflagrazione per domare l'iniziale incendio divampato nel panificio. Un altro risulterebbe al momento disperso.

Sul posto sono accorsi il ministro dell’Interno Christophe Castaner che riferisce di un “bilancio umano pesante" pur essendo la situazione attualmente sotto controllo, il procuratore di Parigi Re’My Heitz e il sindaco della capitale Annie Hidalgo.

La prefettura, inoltre, ha rilasciato un Tweet invitando la popolazione a “allontanarsi dal settore e lasciare libero il passaggio per i veicoli dei soccorsi”.

Le testimonianze

Dalle testimonianze pervenute dal luogo dell’accaduto, alcuni degli abitanti dell’edificio in cui è avvenuta la deflagrazione raccontano: “Sono esplose tutte le finestre dell’appartamento. Pensavamo fosse un terremoto”. Altri invece ammettono di aver pensato a “una manifestazione dei Gilet gialli [VIDEO]”. Una famiglia è stata evacuata attraverso una scala dei vigili del fuoco dal primo piano di un palazzo.

La giornalista Francesca Aglieri Rinella, che collabora con l’agenzia di stampa Italpress, racconta di essere immediatamente scesa in strada e di aver visto la gente correre e urlare, alcuni erano sporchi di sangue e una colonna di fiamme e fumo usciva dal palazzo ma i soccorsi sono stati tempestivi.

Intanto continuano gli interventi di sgombero anche nei palazzi vicini e la messa in sicurezza nella zona dell’esplosione.