Una tremenda esplosione [VIDEO] ha scosso questa mattina all'alba il quartiere intorno al teatro dell'Opera a Parigi, precisamente in rue de Trevise. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla capitale francese, pare che a provocare la deflagrazione sia stato un incendio sviluppatosi in un panificio della zona, ma ovviamente le cause sono ancora in corso di accertamento e le notizie frammentarie per avere un quadro chiaro di come siano andati i fatti. La zona è quella del IX arrondissement, uno dei quartieri in cui è suddivisa la città.

La Polizia ha precisato che non si tratta di un attacco terroristico, ma di una tragica fatalità. Il bilancio della tragedia, stando a quanto riportano i media di tutto il mondo, è di 20 feriti.

Inizialmente si era ipotizzato che ci fosse almeno una vittima, ma questa indiscrezione è stata smentita subito dopo.

Episodio di prima mattina

Nella zona in quel momento, nonostante fosse prima mattina, c'erano numerose persone. La capitale, una volta che la notizia si è diffusa, è piombata nuovamente nell'angoscia. In questo periodo, come si ricorderà, Parigi ha fatto i conti con numerosi fatti di Cronaca Nera, a partire dalle intense, e purtroppo violente, proteste dei gillet gialli contro il governo [VIDEO] di Emmanuel Macron. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco che stanno spegnendo le fiamme, divampate in tutto lo stabile in cui sarebbe avvenuta la fuga di gas. La stessa prefettura parigina ha invitato la popolazione a non recarsi nella zona, questo in modo da lasciare libero il passaggio ai mezzi di soccorso che devono fare la spola tra gli ospedali e il luogo dell'incidente.

Un sabato mattina che sembrava come tanti altri, e che invece per i parigini si è trasformato in un'ennesima giornata piuttosto triste.

Alcuni feriti in gravi condizioni

Sempre secondo quanto riportano i media d'Oltralpe, ci sarebbero almeno due feriti gravi, tra tutti quelli coinvolti nell'esplosione. Il fuoco si è diffuso in tutto il palazzo che sovrasta l'attività commerciale in cui è avvenuta la violenta esplosione, ma anche qui non si registra nessuna vittima. Il bilancio dell'incidente comunque potrebbe aggiornarsi nelle prossime ore. Ovviamente si indagherà a fondo su quanto accaduto, già nelle prossime ore potrebbero venir fuori altri interessanti dettagli, in modo da capire realmente che cosa, questa mattina, sia andato storto nella boulangerie di rue de Trevise.