Una vera e propria tragedia [VIDEO] si è verificata nei giorni scorsi in Abruzzo, precisamente nel piccolo comune di Avezzano, riguardante purtroppo la morte di una giovane persona. Il freddo polare degli ultimi giorni che ha colpito il nostro territorio ha infatti causato il decesso di un uomo di appena quarantacinque anni, E. M., di origine marocchina, che è stato ritrovato privo di vita all'interno di un'abitazione in rovina in via San Francesco. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, la mancanza dei riscaldamenti e degli infissi alle finestre, potrebbero aver provocato la morte dell'uomo, ma si attendono gli esiti dell'esame autoptico per avere chiarimenti a riguardo.

A portarselo via dovrebbe essere stato un malore, presumibilmente di natura cardiaca.

Tragedia ad Avezzano: un uomo di quarantacinque anni deceduto a causa forse del gelo e del freddo

Dalle prime informazioni raccolte, infatti, pare che il quarantacinquenne fosse cardiopatico e, di conseguenza, è facile ipotizzare che le condizioni estreme in cui era costretto a vivere possano aver contribuito in maniera decisiva ad aggravare le sue condizioni di salute fino a portarlo alla morte.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato scoperto dalle forze dell'ordine di Avezzano, a seguito di alcune segnalazioni da parte di persone che conoscevano la vittima. Al momento pare esclusa l'ipotesi di morte violenta. Nel frattempo, la Procura ha avviato un'inchiesta e sarà l'autopsia a chiarire definitivamente la questione.

Il secondo decesso nel giro di pochi giorni

Stando a quanto si apprende dal quotidiano in questione, le condizioni climatiche avverse hanno colpito la provincia de L'Aquila fino alle scorse ore. Anche se non si sono registrati disagi relativamente gravi, sono state tante le situazioni di difficoltà: in autostrada si annoverano ben cinquanta centimetri di neve. Insomma, il maltempo degli ultimi giorni ha messo letteralmente in ginocchio la regione. Detto ciò, quello che si è verificato ad Avezzano, è purtroppo soltanto l'ultimo episodio in cui ha perso la vita una giovane persona negli ultimi giorni.

Infatti, ad Aversa, è deceduto un uomo di appena quaranta anni, Pasquale Aversano, ritrovato senza vita [VIDEO] all'interno della propria abitazione. Anche in questo caso, a portarselo via sarebbe stato un malore improvviso che non gli ha lasciato alcuno scampo.