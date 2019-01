Annuncio

Annuncio

Tutti voglio diventare influencer sui social come la celeberrima fashion blogger italiana Chiara Ferragni, moglie del noto cantante rap Fedez. Così, rispondendo alle richieste dei clienti, l'istituto di formazione Omniapro di Bari ha organizzato e promosso, in collaborazione con l'Istituto scolastico professionale statale per l'artigianato e l'industria "Luigi Santella", un corso per diventare fashion-blogger.

Il corso

Il primo modulo di apprendimento insegna ai corsisti i fondamentali passaggi per dare vita ad un blog di fama e successo.

Leggi anche Compra una PS4 a 9,29 euro pesandola al posto della verdura e viene arrestato

Il terzo, invece, rivela i segreti per ricevere gli inviti alle sfilate di moda, l'outfit migliore da indossare e le strategie per ottenere migliaia e migliaia di follower per spopolare sui social network.

Advertisement

Video-making e photoshop sono, invece, gli argomenti trattati nella quarta lezione, considerati strumenti essenziali da utilizzare con grande padronanza per essere popolari. Non mancano consigli e suggerimenti sulle tecniche di scrittura e story-telling. A quanto pare, anche dietro un comune fashion blogger strappa like vi è sempre un percorso di studi, di conoscenze, oltre che un'ampia rete di relazioni sociali, azzeccate e produttive.

Fashion blogger: il mestiere del futuro

I vertici dirigenziali dell'Omniapro, ente di formazione barese, spiegano come quello del fashion blogger sarà il lavoro del futuro. L'istituto formativo pugliese dallo scorso settembre 2018 ha dato ascolto alle esigenze di numerose persone, giovani soprattutto, che chiedevano l'organizzazione di un corso per "diventare come Chiara Ferragni".

Advertisement

I migliori video del giorno

Così, grazie al bando pubblico "Mi informo e lavoro" della Regione Puglia è stato possibile stanziare ben 24 milioni di euro di fondi P.O.R. (Programma Operativo Regionale) per il periodo 2014/2020 rivolti a favorire interventi di sostegno e assistenza per i disoccupati. Si tratta di una cifra importante che in poche ore ha attirato oltre 40.000 persone sul sito internet della Regione per visionare l'avviso pubblico. Già circa 700 utenti hanno sottoscritto l'iter di pre-iscrizione, da perfezionarsi entro il prossimo 25 febbraio: i corsi, infatti, avranno inizio a partire dal mese di marzo 2019. Un'offerta formativa variegata quella promossa da numerosi istituti di formazione pugliesi che creeranno nuove figure professionali come segretarie, operatori luce, fotomodelli, mediatori culturali, solo per citarne alcuni.