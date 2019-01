Annuncio

Non riescono a darsi pace i famigliari del piccolo Giuseppe, il bambino ucciso in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo Comune di Cardito, dalla crudeltà del suo patrigno, un uomo di appena 24 anni di origini tunisine. Dopo le agghiaccianti confessioni da parte di quest'ultimo, il quale avrebbe ucciso brutalmente il piccolo di appena sette anni e malmenato anche la sua sorellina di otto, sono intervenuti i parenti della vittima nel corso della trasmissione in onda su Canale 5, 'Pomeriggio Cinque', condotta dalla nota presentatrice Barbara D'Urso.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, prima il padre ha voluto esprimere tutto il suo dolore per quanto accaduto, ma poi anche la nonna e gli zii hanno detto la loro sulla vicenda, utilizzando parole molto dure anche nei confronti della madre dei due bambini.

Dopo l'omicidio di Giuseppe, l'intervento duro della zia nei confronti della mamma dei due piccoli

In particolare, sull'omicidio di Cardito è voluta intervenire anche la zia dei due bimbi che, in collegamento con lo studio di Pomeriggio Cinque, ha apertamente attaccato la sua ex cognata Valentina, usando parole davvero pesanti. La donna ha detto che non può essere definita una madre, perché non è possibile permettere che i propri figli vengano picchiati e maltrattati, aggiungendo anche che il suo nuovo compagno non serviva a nulla, che è solo un mostro e che lo sfruttava soltanto per andarci a letto.

Le parole del papà di Giuseppe e Noemi: 'Non mi spiego questa assurda crudeltà'

Dopodiché, anche il papà della piccola Noemi e del piccolo Giuseppe, Felice Dorice, evidentemente addolorato per quanto accaduto, ha spiegato di non riuscire a darsi pace, ma soprattutto una spiegazione per quanto accaduto, in quanto non si riesce a comprendere la tanta crudeltà usata da quell'uomo.

L'uomo ha poi continuato spiegando che, da diverso tempo, la sua ex moglie gli impediva di vedere i suoi bambini. ''Chiamavo ma lei rispondeva che io oramai non facevo più parte della famiglia''. Dopo queste parole da parte del papà di Giuseppe, anche il fratello di Felice, Vincenzo, ha voluto esprimere il suo parere, dicendo che chi si è reso protagonista di questo omicidio deve pagare e se Valentina non ha denunciato tutto ciò deve pagare anche lei. Durante la trasmissione di Barbara D'Urso, è stata mandata in onda anche una testimonianza da parte di un'amica dell'assassino, in cui la donna ha spiegato che forse non se n'era accorto di averlo ucciso e puntando il dito ancora contro la mamma dei bimbi: ''Perché ai primi segnali non hai cercato aiuto?''.