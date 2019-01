Annuncio

Un macabro e misterioso ritrovamento è stato fatto ieri sera a Brindisi, precisamente in località Giancola, nei pressi di una antica torre di avvistamento, nota come Torre Saracena. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione ma, secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare trattarsi di un uomo. Non è dato sapere ovviamente, per il momento, l'identità della vittima. Ad aiutare gli investigatori, che stanno cercando di dare un volto e un nome alla vittima, potrebbero essere i tatuaggi che l'individuo ha sul corpo.

Quello che colpisce è la ferita che l'uomo mostra alla gola, qui sarà il medico legale a chiarire se quest'ultima è stata provocata da un'arma da taglio, oppure dagli stessi scogli, da dove magari la vittima è scivolata.

Nessuna segnalazione di scomparsa nel brindisino

Ad infittire ulteriormente il mistero è che negli ultimi giorni dal capoluogo adriatico, o dalla provincia, non sia giunta nessuna segnalazione di gente scomparsa. Ad avvertire le autorità del corpo esanime in mare sono state alcune persone che si trovavano sul posto, e che hanno visto galleggiare il corpo. Immediatamente sono giunte le pattuglie della Polizia e i Vigili del Fuoco. Il cadavere è stato trasferito presso l'obitorio del cimitero comunale, in attesa dei relativi esami. Pare che l'uomo non avesse con se neanche documenti che sarebbero sicuramente utili alla sua identificazione.

Da Natale un uomo leccese era stato dato per disperso in mare, era caduto dagli scogli a Gagliano del Capo

Il ritrovamento di ieri riporta alla mente il caso di un pescatore salentino, che nei giorni precedenti al Natale si trovava sulle scogliere di Gagliano del Capo, località non lontana dal Capo di Leuca.

L'uomo, di 67 anni, risulta attualmente ancora disperso. Non si sa ovviamente se la persona ritrovata ieri possa essere proprio costui, ma si deve tener conto che Gagliano si trova un centinaio di chilometri più a sud di Brindisi. Le ipotesi ovviamente si sprecano, non si esclude che il soggetto possa essere un clandestino o uno scafista. Ovviamente nessuna di questa ipotesi è certa. Probabilmente nei prossimi giorni si potrà sicuramente sapere di più su questa vicenda, arrivata tra l'altro al termine di un'altra giornata non facile per il capoluogo adriatico, in quanto intorno alle 13 di ieri, alcuni rapinatori, poi presi dalla Polizia, hanno fatto irruzione nel centro commerciale "Le Colonne", seminando il panico tra i clienti ed esplodendo alcuni di pistola.