Un'altra tragedia della montagna [VIDEO] si è verificata oggi in Valle Aurina (Bolzano), precisamente sul monte Spicco, a quota 2400 metri. Ad essere travolti dalla coltre di neve questa volta sono state sei persone (si tratta di un gruppo di amici) che stavano sciando in un fuoripista. All'improvviso la massa ghiacciata si è staccata dalla montagna, travolgendoli. Per uno di loro purtroppo non c'è stato niente da fare, l'uomo è infatti deceduto: si tratta di un giovane di 22 anni, originario di Valdaora, località della Val Pusteria.

Inutili i soccorsi per la vittima

Nell'immediatezza della tragedia, sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello sfortunato giovane, una volta che quest'ultimo è stato estratto da sotto la neve.

Per la precisione, sono intervenuti il soccorso alpino e i Vigili del Fuoco di Campo Tures. Gli altri cinque amici della vittima sono rimasti feriti, ma sono comunque salvi e non correrebbero alcun pericolo di vita.

Si tratta ormai dell'ottava vittima di questa stagione sciistica, almeno in Italia. Proprio ieri raccontavamo, sulle nostre pagine on-line, un'altra tragedia simile [VIDEO] avvenuta sulla catena montuosa dell'Himalaya, dove una valanga si è staccata all'improvviso travolgendo sei operai che stavano lavorando in zona.

Soprattutto in questo periodo le valanghe sono sempre più frequenti in alta montagna. Questi fenomeni si originano quando nel manto nevoso si rompe una situazione di equilibrio che tiene insieme la neve. Ciò può avvenire anche per cause antropiche. Capita, ad esempio, che la neve non sia proprio compatta, e quindi questo fa si che anche il minimo movimento causi la caduta libera della massa bianca, che a forte velocità si dirige a valle, travolgendo tutto ciò che incontra.

Tragedia nei pressi di una nota area sciistica

Questa mattina i sei amici avevano deciso di passare una giornata all'insegna del divertimento, dello sport e del relax. Quindi, attrezzatura alla mano, hanno raggiunto il luogo prescelto per la loro attività, che si trova, secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale, nei pressi della nota area sciistica di Speikboden, una zona montana frequentata sia d'inverno che d'estate da turisti e appassionati della montagna. La tragedia ha sconvolto la comunità montana in questione. Sicuramente, nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere le cause di questo ennesimo incidente montano, che ha causato la perdita di un'altra giovane vita.