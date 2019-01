Annuncio

Negli Stati Uniti d'America, un uomo di venticinque anni, Steven Todhunter, ha assunto comportamenti violenti [VIDEO]nei confronti del suo bambino di tre anni. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, l'uomo, originario di Alabastro, che fa parte dello stato dell'Alabama, avrebbe costretto il proprio figlioletto ad entrare all'interno della loro asciugatrice per poi metterla in funzione con il piccolo al suo interno, ponendo così in serio rischio la sua vita.

Questi comportamenti sarebbero accaduti per più di una volta e, in ogni caso, l'uomo pare minacciasse il piccolo di accendere l'elettrodomestico avvertendolo, quasi in maniera ironica, sul fatto che l'acqua sarebbe stata bollente.

Usa, maltrattamenti nei confronti del figlio di 3 anni

Adesso, però, secondo quanto si apprende dal sito in questione, l'uomo è stato arrestato ed è accusato di pedofilia aggravata e violenze domestiche.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti di polizia, gli abusi nei riguardi di suo figlio si sarebbero verificati tra il maggio del 2017 e quello del 2018. Come raccontano gli addetti ai lavori, il bambino veniva bloccato all'interno dell'elettrodomestico con tanto di sedia posta davanti, per evitare ogni possibile fuga. Oltre che al piccolo di tre anni, Steven Todhunter è padre di altri due bambini di poco più grandi della giovane vittima. Una volta posto in arresto, il venticinquenne ha confessato tutto ciò di cui viene accusato, specificando anche diceva al figlio che l'acqua sarebbe stata molto calda e che avrebbe addirittura potuto ucciderlo.

Un altro caso di maltrattamenti e abusi in famiglia in Inghilterra

Insomma, un vero e proprio trauma quello che il bambino si è ritrovato a vivere per oltre un anno, per mano del padre.

Una vicenda molto simile, fatta di abusi sessuali e maltrattamenti, è stata raccontata qualche giorno fa e proviene dall'Inghilterra: dopo anni di silenzi, Shannon Clifton, oggi diciottenne, è riuscita a confessare al mondo intero l'incubo che è stata costretta a vivere per mano di suo papà. La ragazza ha rivelato di essere stata abusata a partire dai sei anni, [VIDEO] anche quattro volte al giorno, e di essere rimasta incinta ben due volte, all'età di undici e tredici anni. Suo padre, Shane Ray Clifton, è stato per tale motivo arrestato. Due vicende molto simili, poiché riguardano atti di violenza mostrati dai genitori nei riguardi dei loro piccoli figli.