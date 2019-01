Annuncio

Momenti di p [VIDEO]aura ieri a San Pancrazio Salentino, paese dell'hinterland brindisino, quando un bus della Stp ha improvvisamente preso fuoco in pieno centro abitato. Al momento, secondo quanto si apprende dalla stampa locale, nel mezzo c'erano numerosi studenti, che stavano rientrando nella cittadina dopo aver terminato la giornata scolastica. L'autobus, che era diretto al capolinea, che si trova in una piazza poco distante, è andato completamente distrutto. A causare l'incendio, con tutta probabilità, potrebbe essere stato un malfunzionamento dei freni.

Salvi il conducente e i ragazzi

Nonostante il bus abbia preso fuoco all'improvviso, proprio durante la marcia, sia i ragazzi che l'autista sono riusciti a scendere per tempo dal veicolo e a mettersi in salvo.

E' stato proprio il conducente che non appena si è accorto che qualcosa non andava, e ha cominciato a vedere del fumo uscire dal mezzo, ha ordinato agli studenti di scendere al più presto dall'autobus. Scene di paura tra i giovani, che non si aspettavano un finale di giornata così movimentato. Il fatto di cronaca [VIDEO] è accaduto tra via Parini e via Lecce. I residenti della zona sono rimasti impietriti davanti alla scena che li si presentava davanti, con il grosso veicolo che in un battibaleno ha presto fuoco, e dal quale usciva una densa colonna di fumo nero, visibile da molti metri di distanza dal luogo dell'incidente. Impressionanti le immagini amatoriali girate sul posto, che mostrano il rapido propagarsi della fiamme. L'incendio fortunatamente non ha causato danni [VIDEO] alle abitazione vicine, e nessuno dei presenti ha riportato ferite o altre complicazioni.

Sul posto sono intervenuti i pompieri e i Carabinieri, le autorità hanno transennato la zona mentre il bus veniva spento. La circolazione è ripresa da li a breve.

Neanche con l'estintore le fiamme si sono spente

Lo stesso conducente del mezzo ha tentato invano di spegnere in primis le fiamme, utilizzando l'estintore di bordo. Questo pare non avere funzionato. La stessa società dei trasporti pubblici è immediatamente intervenuta sulla vicenda, dichiarando ai media locali che il bus che ha preso fuoco fosse in uno stato di manutenzione ottimale, per questo l'incidente ha sorpreso anche la direzione. La notizia del rogo ha immediatamente fatto il giro della provincia e non solo, i video sono diventati virali in poco tempo, soprattutto sui social network.