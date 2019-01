Annuncio

E mentre il mondo del calcio globale è stretto in preghiera per la vita di Emiliano Sala, l'attaccante argentino disperso in mare [VIDEO] tra Francia ed Inghilterra al seguito dell'avaria del velivolo sul quale viaggiava, la polizia inglese annuncia la sospensione delle ricerche.

E' ovviamente caos nell'ambiente calcistico: non pochi addetti ai lavori si erano uniti alle preghiere di familiari ed amici nella speranza di notizie confortevoli riguardo la salute della punta neo acquisto del Cardiff.

E' proprio una familiare del calciatore, ovviamente, la più colpita dalla notizia, ma Romina Sala non ha deciso di restare in silenzio: poche ora fa è infatti comparso un suo video, una richiesta d'aiuto, un appello a chi non ha ancora smesso di sperare, un grido d'aiuto affinché le ricerche riprendano.

La sorella lancia su Twitter: #NoDejenDeBuscar

Tradotto letteralmente #NonSmettereDiCercare! Questo è l'hashtag lanciato dalla sorella di Emiliano nella speranza che la sua richiesta venga accolta grazie all'ausilio del popolo del web e dei colleghi di suo fratello. "Io chiedo a tutti voi di aiutarmi! Di aiutare lui, lui è vivo! Chiedo a tutti voi di pubblicare un tweet, un post, una foto per richiedere alle forze di salvataggio di continuare le ricerche."

Queste le struggenti parole della giovane ragazza nel video pubblicato e subito reso virale. Lei come molti non ha smesso di sperare, neanche dopo il raccapricciante racconto di quel messaggio inviato da Emiliano ai compagni sulle condizioni dell'aere [VIDEO]o. E non può e non deve smettere di sperare Romina! Nonostante i fatti non siano dei più rassicuranti, c'è una remota possibilità che Emiliano Sala sia ancora vivo, remota sì, ma non nulla.

Il calciatore italo-argentino e il pilota dell'aereo potrebbero infatti, come confermato dalle stesse forze di sicurezza e recupero impiegate, aver utilizzato la scialuppa di salvataggio.

E' necessario raccogliere il messaggio di Romina, è necessario non smettere di sperare, non smettere di cercare.

#NoDejenDeBuscar El pedido de Romina Sala, la hermana de Emiliano. ¡Ayudemos! pic.twitter.com/UDf582BbFM — TyC Sports (@TyCSports) 24 gennaio 2019

Tutti uniti per Sala

La risposta al videomessaggio è stata repentina: tanti, tantissimi gli addetti ai lavori che hanno condiviso il messaggio di aiuto e la richiesta di non interrompere le ricerche. Gonzalo Higuain, Lucas Biglia, Nicolas Otamendi, sono solo alcuni dei connazionali al ragazzo che hanno sin da subito preso parte all'iniziativa e lanciato l'hashtag #NoDejenDeBuscar .

La stessa selezione Argentina under 20 ha partecipato alla causa tramite una foto riprendente tutta la rosa stretta attorno ad un messaggio su di un cartellone, contenente ovviamente l'hashtag citato.

Tanti i fenomeni di tutto il mondo: Marek Hamsik, capitano del Napoli, Gianluigi Buffon, ora attivo proprio in Ligue1, Leo Messi, l'intero River Plate; la lista per fortuna è già vastissima e i continuo ampliamento. L'obiettivo condiviso è di raccogliere 35mila firme e di questo passo sembra ampiamente raggiungibile.