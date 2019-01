Annuncio

Una vera e propria tragedia quella verificatasi nelle scorse ore nella provincia di Foggia, esattamente nel piccolo comune di Cerignola, che riguarda purtroppo la morte di due giovani ragazzi. Già, perché sulle strade del paesino pugliese si è verificato un incidente che si è poi rivelato mortale: un terribile impatto che ha letteralmente tranciato l'auto sulla quale viaggiavano i due giovanissimi. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, si tratta del diciassettenne Agostino Antonacci e della quindicenne Aurora Traversi, che erano seduti sui sedili posteriori dell'auto al momento dell'incidente. Per quanto riguarda gli altri due occupanti della macchina, che erano seduti davanti, sono rimasti feriti e subito trasportati in ospedale, ma per entrambi fortunatamente non c'è pericolo se non una grande dose di paura.

Foggia in lutto: tragedia stradale a Cerignola, muoiono due giovanissimi

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, l'incidente per le strade di Foggia è avvenuto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 gennaio.

A seguito del tremendo incidente, sul posto sono intervenuti repentinamente il personale medico del pronto soccorso, ma vedendo lo stato in cui si trovava l'automobile, tutto lasciava presagire purtroppo ad una tragedia, che poi è stata confermata. Dalle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, la macchina sulla quale viaggiavano i quattro ragazzi è andata a sbattere contro un'altra vettura, per poi finire contro un palo della pubblica illuminazione, che ha tranciato il mezzo in due. I due ragazzi, seduti sui sedili posteriori, hanno così perso la vita praticamente sul colpo, tant'è vero che i soccorsi non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dei due giovani.

Gli altri due ragazzi non sarebbero in pericolo di vita

Gli altri due occupanti della vettura, anch'essi piuttosto giovani, un ragazzo e una ragazza, sono stati immediatamente estratti dalle lamiere dell'auto e trasportati urgentemente all'ospedale di Cerignola: lì sono stati subito dopo ricoverati con prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente, assieme al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia, che adesso sono incaricati di cercare di chiarire definitivamente la dinamica del tragico incidente che ha purtroppo causato la perdita di due giovanissime vite. Si attendono aggiornamenti.