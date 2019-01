Annuncio

Annuncio

A Liverpool, Gran Bretagna, un operaio ha deciso di demolire con un escavatore l'ingresso dell'hotel dove aveva lavorato. L'episodio si è verificato solo alcuni giorni fa ed il video in cui l'uomo distrugge la struttura è diventato virale sui social in pochissimo tempo. L'albergo in cui si è verificato l'episodio fa parte della catena Travelodge ed era pronto per essere inaugurato. I lavori erano infatti terminati, ma alcuni lavoratori che avevano partecipato alla costruzione vantavano crediti dalla ditta che li aveva assunti.

Leggi anche Padova: carabiniere va in pensione ma muore dopo pochi giorni tra le braccia della moglie

La furia di un operaio

I lavori all'interno dell'hotel erano stati appena conclusi e gli operai stavano per effettuare le ultime rifiniture prima di consegnare il locale ai legittimi proprietari.

Advertisement

Purtroppo però, parecchi lavoratori lamentavano il mancato pagamento di una parte dei compensi a loro dovuti per le opere di costruzione. Uno di loro, letteralmente accecato dall'ira, ha deciso di farsi giustizia a modo suo per il mancato pagamento ed è salito su un escavatore utilizzato per le opere di costruzione [VIDEO] iniziando a distruggere parte delle nuove strutture: dapprima si è recato verso una vetrata, 'disintegrandola' completamente e, in seguito, si è diretto verso la hall ed ha iniziato a travolgere tutto ciò che si trovava davanti alla sua vista. L'uomo è stato filmato e molti colleghi hanno tentato di dissuaderlo da quanto stava facendo, ma senza alcun successo. Alcuni hanno addirittura avuto paura per la propria incolumità.

I danni arrecati all'hotel ammonterebbero a circa seimila euro

L'operaio non ha dunque desistito ed ha proseguito l'opera di distruzione per circa mezz'ora.

Advertisement

Alla fine, è sceso dal mezzo e si è dileguato a piedi. Giunge notizia che i dipendenti che lavoravano [VIDEO] con il 'distruttore' hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per permettergli di pagare le spese legali ed il risarcimento che sicuramente dovrà erogare all'hotel per i danni arrecati.

Alcuni colleghi hanno rivelato alla stampa locale che, prima di perdere la testa, l'operaio aveva provato a battersi affinchè tutti venissero pagati come previsto dall'accordo. Alcuni hanno definito la reazione eccessiva. La cifra che la ditta avrebbe dovuto pagare all'uomo ammonterebbe a circa 600 sterline, ma i danni che lui ha arrecato alla struttura sarebbero quantificabili in circa seimila euro, dunque dieci volte il suo compenso. Danni che quasi sicuramente sarà costretto a risarcire.